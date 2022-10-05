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МИД России: обсуждение с Японией договора об отношениях невозможно - РИА Новости, 05.10.2022
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МИД России: обсуждение с Японией договора об отношениях невозможно
МИД России: обсуждение с Японией договора об отношениях невозможно - РИА Новости, 05.10.2022
МИД России: обсуждение с Японией договора об отношениях невозможно
Обсуждение с Японией, занимающей явно недружественную позицию, всеобъемлющего договора об отношениях, в том числе о мире, невозможно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T05:53
2022-10-05T10:14
в мире
фумио кисида
япония
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Обсуждение с Японией, занимающей явно недружественную позицию, всеобъемлющего договора об отношениях, в том числе о мире, невозможно, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.Он отметил, российская сторона ранее вела переговоры с Токио об отвечающем современным реалиям всеобъемлющем документе, который определял бы магистральные направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских отношений."Как было подчеркнуто в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года, совершенно очевидно, что обсуждение подобного договора с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны, невозможно", - сказал дипломат.Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221005/kndr-1821595665.html
https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821077546.html
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в мире, фумио кисида, япония, россия
В мире, Фумио Кисида, Япония, Россия
05:53 05.10.2022 (обновлено: 10:14 05.10.2022)
 
МИД России: обсуждение с Японией договора об отношениях невозможно

МИД России: обсуждение с Японией всеобъемлющего договора об отношениях невозможно

© Фото : МИД РФДиректор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев
Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : МИД РФ
Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Обсуждение с Японией, занимающей явно недружественную позицию, всеобъемлющего договора об отношениях, в том числе о мире, невозможно, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
Он отметил, российская сторона ранее вела переговоры с Токио об отвечающем современным реалиям всеобъемлющем документе, который определял бы магистральные направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских отношений.
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05:43
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"Как было подчеркнуто в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года, совершенно очевидно, что обсуждение подобного договора с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны, невозможно", - сказал дипломат.
Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Читайте полный текст интервью >>
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 09:39
Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида
 
В миреФумио КисидаЯпонияРоссия
 
 
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