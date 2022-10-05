06:44 05.10.2022 (обновлено: 11:58 05.10.2022)
В США назвали виновного в атаках на "Северные потоки"
Американский историк-исследователь Цуэссе обвинил США в подрыве "Северных потоков"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк, исследователь Эрик Цуэссе.
Он подчеркнул, что действия Штатов нанесли удар по ЕC.
"Тот факт, что правительство США взорвало “Северные потоки”, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их “дипломатическими” путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал специалист.
"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — указал историк.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмологический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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