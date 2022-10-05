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В США назвали виновного в атаках на "Северные потоки" - РИА Новости, 05.10.2022
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В США назвали виновного в атаках на "Северные потоки"
В США назвали виновного в атаках на "Северные потоки" - РИА Новости, 05.10.2022
В США назвали виновного в атаках на "Северные потоки"
США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк, исследователь Эрик Цуэссе. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T06:44
2022-10-05T11:58
специальная военная операция на украине
россия
сша
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк, исследователь Эрик Цуэссе.Он подчеркнул, что действия Штатов нанесли удар по ЕC.По его мнению, российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ. При этом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, подчеркнул Цуэссе, напомнив о географическом положении России."Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию &lt;…&gt; по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — указал историк.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмологический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221004/zakharova-1821567602.html
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россия, сша, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире – радио sputnik, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, В мире – Радио Sputnik, В мире
06:44 05.10.2022 (обновлено: 11:58 05.10.2022)
 
В США назвали виновного в атаках на "Северные потоки"

Американский историк-исследователь Цуэссе обвинил США в подрыве "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк, исследователь Эрик Цуэссе.
Он подчеркнул, что действия Штатов нанесли удар по ЕC.
"Тот факт, что правительство США взорвало “Северные потоки”, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их “дипломатическими” путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал специалист.
По его мнению, российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ. При этом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, подчеркнул Цуэссе, напомнив о географическом положении России.
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"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — указал историк.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмологический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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