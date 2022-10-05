https://ria.ru/20221005/vystavka-1821823600.html

На выставке "Золотая осень" представлены достижения подмосковных аграриев

На выставке "Золотая осень" представлены достижения подмосковных аграриев - РИА Новости, 06.10.2022

На выставке "Золотая осень" представлены достижения подмосковных аграриев

Всероссийская аграрная выставка "Золотая осень" стартовала в Одинцове. Выставку посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор МО Андрей Воробьев... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T20:15

2022-10-05T20:15

2022-10-06T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

золотая осень (выставка)

михаил мишустин

андрей воробьев

россия

экономика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всероссийская аграрная выставка "Золотая осень" стартовала в Одинцове. Выставку посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор МО Андрей Воробьев продемонстрировал ему достижения аграриев Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Воробьев отметил, что регион вышел на второе место в России по производству тепличных овощей (лидером сейчас является Липецк)."Мы введем до конца года еще площадки и выйдем вместо Липецка на первое место", – заявил Воробьев.Также аграрии из МО лидируют в производстве сыра, творога, йогуртов, макарон, мясных и кондитерских изделий."Рынок у нас очень хороший. Большая переработка в Подмосковье, всего – и молока, и птицы. Прибавили в этом году по мороженому, по сырам мы прибавляем", – рассказал губернатор.

https://ria.ru/20211012/vystavka-1754268816.html

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московская область (подмосковье), золотая осень (выставка), михаил мишустин, андрей воробьев, россия, экономика