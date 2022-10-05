https://ria.ru/20221005/vvp-1821769457.html

Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП

Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП - РИА Новости, 05.10.2022

Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП

Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:19

2022-10-05T17:19

2022-10-05T17:19

экономика

максим решетников

россия

всемирный банк

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ввп

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительств, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.Во вторник Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, в соответствии с которым ожидается снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%, падение продолжится и в 2023 году и составит 3,6%. После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%."Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", - сказал Решетников журналистам на просьбу прокомментировать прогноз ВБ."Что касается 2023 года, они не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", - добавил министр.Он также отметил, что прогноз министерства по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе.На прошлой неделе Решетников говорил, что экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. По его словам, власти РФ подготовили сценарий ускоренной адаптации экономики. Среди приоритетов плана - развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков; импортозамещение; работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности.Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.

https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html

https://ria.ru/20220929/retsessiya-1820221803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, максим решетников, россия, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп