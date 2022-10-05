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Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП - РИА Новости, 05.10.2022
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Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП - РИА Новости, 05.10.2022
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП
Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:19
2022-10-05T17:19
экономика
максим решетников
россия
всемирный банк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ввп
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительств, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.Во вторник Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, в соответствии с которым ожидается снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%, падение продолжится и в 2023 году и составит 3,6%. После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%."Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", - сказал Решетников журналистам на просьбу прокомментировать прогноз ВБ."Что касается 2023 года, они не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", - добавил министр.Он также отметил, что прогноз министерства по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе.На прошлой неделе Решетников говорил, что экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. По его словам, власти РФ подготовили сценарий ускоренной адаптации экономики. Среди приоритетов плана - развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков; импортозамещение; работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности.Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html
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экономика, максим решетников, россия, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп
Экономика, Максим Решетников, Россия, Всемирный банк, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВВП
17:19 05.10.2022
 
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП

Решетников назвал прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП на 4,5% консервативным

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительств, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Во вторник Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, в соответствии с которым ожидается снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%, падение продолжится и в 2023 году и составит 3,6%. После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%.
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"Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", - сказал Решетников журналистам на просьбу прокомментировать прогноз ВБ.
"Что касается 2023 года, они не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", - добавил министр.
Он также отметил, что прогноз министерства по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе.
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На прошлой неделе Решетников говорил, что экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. По его словам, власти РФ подготовили сценарий ускоренной адаптации экономики. Среди приоритетов плана - развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков; импортозамещение; работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности.
Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
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ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияВсемирный банкМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВВП
 
 
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