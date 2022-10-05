https://ria.ru/20221005/vvp-1821769457.html
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП - РИА Новости, 05.10.2022
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП
Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:19
2022-10-05T17:19
2022-10-05T17:19
экономика
максим решетников
россия
всемирный банк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ввп
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительств, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.Во вторник Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, в соответствии с которым ожидается снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%, падение продолжится и в 2023 году и составит 3,6%. После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%."Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", - сказал Решетников журналистам на просьбу прокомментировать прогноз ВБ."Что касается 2023 года, они не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", - добавил министр.Он также отметил, что прогноз министерства по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе.На прошлой неделе Решетников говорил, что экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. По его словам, власти РФ подготовили сценарий ускоренной адаптации экономики. Среди приоритетов плана - развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков; импортозамещение; работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности.Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html
https://ria.ru/20220929/retsessiya-1820221803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп
Экономика, Максим Решетников, Россия, Всемирный банк, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВВП
Решетников оценил прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП
Решетников назвал прогноз Всемирного банка по спаду российского ВВП на 4,5% консервативным
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительств, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Во вторник Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, в соответствии с которым ожидается снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%, падение продолжится и в 2023 году и составит 3,6%. После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%.
"Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", - сказал Решетников журналистам на просьбу прокомментировать прогноз ВБ.
"Что касается 2023 года, они не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", - добавил министр.
Он также отметил, что прогноз министерства по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе.
На прошлой неделе Решетников говорил, что экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. По его словам, власти РФ подготовили сценарий ускоренной адаптации экономики. Среди приоритетов плана - развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков; импортозамещение; работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности.
Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ
в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития
- на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.