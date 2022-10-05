14:05 05.10.2022 (обновлено: 14:07 05.10.2022)
Вузы новых регионов интегрируют в российское образовательное пространство
Чернышенко: вузы новых регионов интегрируют в научно-образовательное пространство России
Баннер в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Разработан план первоочередных мер по интеграции вузов новых регионов в российское научно-образовательное пространство, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Разработан план первоочередных мер по интеграции научных организаций и вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в научно-образовательное пространство России", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что в приоритетном порядке будет проводиться восстановление инфраструктуры вузов, обеспечение вузов материально-технической базой и учебно-методической литературой, приведение образовательных стандартов и программ к единому образцу, организация и обеспечение комплексной безопасности.
"Высшие учебные заведения новых территорий также будут включены в программы по созданию научно-исследовательских лабораторий. Также профессорско-преподавательскому составу будет предложено пройти курсы повышения квалификации и оказана поддержка в организации воспитательной работы студентов", — отметил вице-премьер.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков добавил, что согласно плану, который включает 16 первоочередных мер, разработанных Минобрнауки России, необходимо привести деятельность научных организаций и вузов в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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