https://ria.ru/20221005/vuzy-1821693631.html

Вузы новых регионов интегрируют в российское образовательное пространство

Вузы новых регионов интегрируют в российское образовательное пространство - РИА Новости, 05.10.2022

Вузы новых регионов интегрируют в российское образовательное пространство

Разработан план первоочередных мер по интеграции вузов новых регионов в российское научно-образовательное пространство, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:05

2022-10-05T14:05

2022-10-05T14:07

дмитрий чернышенко

валерий фальков

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Разработан план первоочередных мер по интеграции вузов новых регионов в российское научно-образовательное пространство, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Разработан план первоочередных мер по интеграции научных организаций и вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в научно-образовательное пространство России", - сказал Чернышенко.Он добавил, что в приоритетном порядке будет проводиться восстановление инфраструктуры вузов, обеспечение вузов материально-технической базой и учебно-методической литературой, приведение образовательных стандартов и программ к единому образцу, организация и обеспечение комплексной безопасности."Высшие учебные заведения новых территорий также будут включены в программы по созданию научно-исследовательских лабораторий. Также профессорско-преподавательскому составу будет предложено пройти курсы повышения квалификации и оказана поддержка в организации воспитательной работы студентов", — отметил вице-премьер.Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков добавил, что согласно плану, который включает 16 первоочередных мер, разработанных Минобрнауки России, необходимо привести деятельность научных организаций и вузов в соответствие с законодательством Российской Федерации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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дмитрий чернышенко, валерий фальков, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия