https://ria.ru/20221005/vtb-1821720312.html

Группа ВТБ – участник концессии по строительству межвузовского кампуса

Группа ВТБ – участник концессии по строительству межвузовского кампуса - РИА Новости, 05.10.2022

Группа ВТБ – участник концессии по строительству межвузовского кампуса

Концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса подписали Министерство образования и науки Челябинской области и Челябинская концессионная... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:20

2022-10-05T15:20

2022-10-05T15:20

новости компаний - экономика

втб

виталий сергейчук

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса подписали Министерство образования и науки Челябинской области и Челябинская концессионная компания, учредителем которой является ВТБ Инфраструктурный холдинг (владеет 49,5% в ее уставном капитале), сообщает пресс-служба группы ВТБ.Проект предполагает создание и последующую эксплуатацию объектов для размещения обучающихся и профессорско-преподавательского состава, научно-образовательных и спортивных объектов. Реализация проекта будет осуществляться с применением механизмов государственно-частного партнерства.Пресс-служба напоминает, что ВТБ Инфраструктурный холдинг является инвестором и акционером концессионера, участвует в формировании основных функциональных и технико-экономических параметров проекта, а также организовывает привлечение частных инвестиций (собственных и заемных средств) для софинансирования проекта. Правительство Челябинской области обеспечивает бюджетное финансирование проекта из бюджета Челябинской области (в том числе, за счет получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в объеме и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением."Развитие образовательной инфраструктуры – одно из самых перспективных направлений инвестирования, ведь это в первую очередь вклад в человеческий капитал, компетенции, которые необходимы обществу. Подписанное концессионное соглашение - это закономерный результат совместной кропотливой работы, драйвером которой выступает правительство Челябинской области. Рассчитываем, что подобные проекты будут масштабироваться, ВТБ со своей стороны готов вкладывать в них не только финансы, но и экспертизу и опыт", - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

https://realty.ria.ru/20220922/krasnodar-1818742715.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, виталий сергейчук