https://ria.ru/20221005/vsu-1821713885.html

ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2022

ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:01

2022-10-05T15:01

2022-10-05T15:25

специальная военная операция на украине

россия

референдум в донбассе

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады войск Украины, в результате уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, референдум в донбассе, донецкая народная республика