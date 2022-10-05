https://ria.ru/20221005/vsu-1821713885.html
ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:01
2022-10-05T15:01
2022-10-05T15:25
специальная военная операция на украине
россия
референдум в донбассе
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады войск Украины, в результате уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, референдум в донбассе, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика
15:01 05.10.2022 (обновлено: 15:25 05.10.2022)
ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Краснолиманском направлении