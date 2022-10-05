Рейтинг@Mail.ru
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/vosstanie-1821705663.html
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание - РИА Новости, 05.10.2022
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание
Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:39
2022-10-05T15:12
в мире
цены на нефть
лиз трасс
гордон браун
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16371/64/163716448_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_9da7ec97386c2ad35bb8be6d81801722.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных слоев населения страны, передает The Scotsman.По его словам, со стороны Трасс "аморально" не повышать пособия вместе с инфляцией, которая в последние месяцы взлетела до невиданных высот."Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, — это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести", — заявил Браун.Критике экс-премьера подвергся план бюджета, предложенный Лиз Трасс и ее близким соратником, главой Минфина Квази Квартенгом. Браун уверен, что без мер, сочетающих снижение сверхприбылей богатых и социальную поддержку бедных, Великобританию ждет бунт.Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html
https://ria.ru/20220912/inakomyslie-1816297340.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16371/64/163716448_0:0:3061:2296_1920x0_80_0_0_42e531475eaee4f808cf067f91a2de43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, лиз трасс, гордон браун, великобритания
В мире, Цены на нефть, Лиз Трасс, Гордон Браун, Великобритания
14:39 05.10.2022 (обновлено: 15:12 05.10.2022)
 
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание

Британский экс-премьер Гордон Браун предупредил о национальном восстании из-за инфляции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных слоев населения страны, передает The Scotsman.
По его словам, со стороны Трасс "аморально" не повышать пособия вместе с инфляцией, которая в последние месяцы взлетела до невиданных высот.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00
"Все для богатых". Лиз Трасс решила уничтожить экономику Великобритании
"Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, — это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести", — заявил Браун.
Критике экс-премьера подвергся план бюджета, предложенный Лиз Трасс и ее близким соратником, главой Минфина Квази Квартенгом. Браун уверен, что без мер, сочетающих снижение сверхприбылей богатых и социальную поддержку бедных, Великобританию ждет бунт.

"Будет национальное восстание, потому что план не имеет никакого отношения к тому, чтобы политика роста правительства работала, это просто заставляет бедных платить. Если вы посмотрите на этот бюджет, то независимо от отмены снижения верхней ставки налога с 45 до 40 пенсов миллиарды фунтов были отданы тем, кто уже богат, которые могли бы быть использованы для оплаты пособий и для того, чтобы служба здравоохранения не испытывала недостатка в ресурсах, которые ей необходимы", — пояснил Браун.

Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 17:37
В Великобритании нашли общую черту у Трасс и Трампа
 
В миреЦены на нефтьЛиз ТрассГордон БраунВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала