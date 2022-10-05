https://ria.ru/20221005/vosstanie-1821705663.html
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание - РИА Новости, 05.10.2022
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание
Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:39
2022-10-05T14:39
2022-10-05T15:12
в мире
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гордон браун
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных слоев населения страны, передает The Scotsman.По его словам, со стороны Трасс "аморально" не повышать пособия вместе с инфляцией, которая в последние месяцы взлетела до невиданных высот."Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, — это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести", — заявил Браун.Критике экс-премьера подвергся план бюджета, предложенный Лиз Трасс и ее близким соратником, главой Минфина Квази Квартенгом. Браун уверен, что без мер, сочетающих снижение сверхприбылей богатых и социальную поддержку бедных, Великобританию ждет бунт.Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, лиз трасс, гордон браун, великобритания
В мире, Цены на нефть, Лиз Трасс, Гордон Браун, Великобритания
14:39 05.10.2022 (обновлено: 15:12 05.10.2022)
Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание
Британский экс-премьер Гордон Браун предупредил о национальном восстании из-за инфляции
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных слоев населения страны, передает The Scotsman
.
По его словам, со стороны Трасс "аморально" не повышать пособия вместе с инфляцией, которая в последние месяцы взлетела до невиданных высот.
"Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, — это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести", — заявил Браун.
Критике экс-премьера подвергся план бюджета, предложенный Лиз Трасс и ее близким соратником, главой Минфина Квази Квартенгом. Браун уверен, что без мер, сочетающих снижение сверхприбылей богатых и социальную поддержку бедных, Великобританию ждет бунт.
"Будет национальное восстание, потому что план не имеет никакого отношения к тому, чтобы политика роста правительства работала, это просто заставляет бедных платить. Если вы посмотрите на этот бюджет, то независимо от отмены снижения верхней ставки налога с 45 до 40 пенсов миллиарды фунтов были отданы тем, кто уже богат, которые могли бы быть использованы для оплаты пособий и для того, чтобы служба здравоохранения не испытывала недостатка в ресурсах, которые ей необходимы", — пояснил Браун.
Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании
выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.