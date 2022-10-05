https://ria.ru/20221005/vosstanie-1821705663.html

Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание

Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание - РИА Новости, 05.10.2022

Британский экс-премьер предрек стране национальное восстание

Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:39

2022-10-05T14:39

2022-10-05T15:12

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании лейборист Гордон Браун предсказал народные волнения, в случае если кабинет Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных слоев населения страны, передает The Scotsman.По его словам, со стороны Трасс "аморально" не повышать пособия вместе с инфляцией, которая в последние месяцы взлетела до невиданных высот."Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, — это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести", — заявил Браун.Критике экс-премьера подвергся план бюджета, предложенный Лиз Трасс и ее близким соратником, главой Минфина Квази Квартенгом. Браун уверен, что без мер, сочетающих снижение сверхприбылей богатых и социальную поддержку бедных, Великобританию ждет бунт.Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

https://ria.ru/20220912/inakomyslie-1816297340.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, лиз трасс, гордон браун, великобритания