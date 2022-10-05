https://ria.ru/20221005/volodin-1821703330.html

США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин

США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин - РИА Новости, 05.10.2022

США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин

Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, США будут делать все, что решить эту проблему за счет других, на данный момент за... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:32

2022-10-05T14:32

2022-10-05T14:32

экономика

вячеслав володин

сша

вашингтон (штат)

госдума рф

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, США будут делать все, что решить эту проблему за счет других, на данный момент за счет Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов."Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз", - написал Володин в своем Telegram-канале.Кроме того, он отметил, что есть риск того, что "пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть". По словам парламентария, в таком случае меньше всего пострадают суверенные государства, которые не зависят от доллара."Пострадают экономики других стран. В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США", - уточнил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821582975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, вячеслав володин, сша, вашингтон (штат), госдума рф