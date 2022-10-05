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США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин - РИА Новости, 05.10.2022
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США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин
США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин - РИА Новости, 05.10.2022
США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин
Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, США будут делать все, что решить эту проблему за счет других, на данный момент за... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:32
2022-10-05T14:32
экономика
вячеслав володин
сша
вашингтон (штат)
госдума рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, США будут делать все, что решить эту проблему за счет других, на данный момент за счет Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов."Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз", - написал Володин в своем Telegram-канале.Кроме того, он отметил, что есть риск того, что "пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть". По словам парламентария, в таком случае меньше всего пострадают суверенные государства, которые не зависят от доллара."Пострадают экономики других стран. В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США", - уточнил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821582975.html
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экономика, вячеслав володин, сша, вашингтон (штат), госдума рф
Экономика, Вячеслав Володин, США, Вашингтон (штат), Госдума РФ
14:32 05.10.2022
 
США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: США будут пытаться решить проблему госдолга в том числе за счет ЕС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, США будут делать все, что решить эту проблему за счет других, на данный момент за счет Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 23:36
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов
"Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что есть риск того, что "пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть". По словам парламентария, в таком случае меньше всего пострадают суверенные государства, которые не зависят от доллара.
"Пострадают экономики других стран. В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США", - уточнил спикер Госдумы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:03
Захарова поиронизировала над государственным долгом США
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинСШАВашингтон (штат)Госдума РФ
 
 
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