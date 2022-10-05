https://ria.ru/20221005/voennye-1821717363.html

ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном

ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном - РИА Новости, 05.10.2022

ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном

ВС РФ, отражая атаки превосходящих сил противника на андреевско-криворожском направлении, уничтожили в Херсонской области до 30 украинских военных, два танка и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:12

2022-10-05T15:12

2022-10-05T16:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ, отражая атаки превосходящих сил противника на андреевско-криворожском направлении, уничтожили в Херсонской области до 30 украинских военных, два танка и четыре БМП, сообщили в среду в Минобороны России."На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, херсонская область , вооруженные силы рф