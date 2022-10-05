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ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном
ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном - РИА Новости, 05.10.2022
ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном
ВС РФ, отражая атаки превосходящих сил противника на андреевско-криворожском направлении, уничтожили в Херсонской области до 30 украинских военных, два танка и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:12
2022-10-05T15:12
2022-10-05T16:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ, отражая атаки превосходящих сил противника на андреевско-криворожском направлении, уничтожили в Херсонской области до 30 украинских военных, два танка и четыре БМП, сообщили в среду в Минобороны России."На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
15:12 05.10.2022 (обновлено: 16:33 05.10.2022)
ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном
Минобороны: ВС России удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении