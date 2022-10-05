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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/vks-1821714860.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки - РИА Новости, 05.10.2022
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки
Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:07
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
россия
миг-29
николаевская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
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войска воздушно-космической обороны, россия, миг-29, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Россия, МиГ-29, Николаевская область
15:03 05.10.2022 (обновлено: 15:07 05.10.2022)
 
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки

Минобороны: ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки в Николаевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныРоссияМиГ-29Николаевская область
 
 
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