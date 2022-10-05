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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки - РИА Новости, 05.10.2022
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки
Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:07
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
россия
миг-29
николаевская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
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войска воздушно-космической обороны, россия, миг-29, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Россия, МиГ-29, Николаевская область
15:03 05.10.2022 (обновлено: 15:07 05.10.2022)
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки
Минобороны: ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки в Николаевской области