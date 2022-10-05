https://ria.ru/20221005/vilnyus-1821832447.html

Посольство России осудило осквернение мемориала советским воинам в Вильнюсе

Посольство России осудило осквернение мемориала советским воинам в Вильнюсе - РИА Новости, 05.10.2022

Посольство России осудило осквернение мемориала советским воинам в Вильнюсе

Посольство РФ в Литве осудило акт вандализма на мемориале советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, призвало власти литовской столицы привлечь... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T21:25

2022-10-05T21:25

2022-10-05T21:25

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оон

литва

россия

ремигиюс шимашюс

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Литве осудило акт вандализма на мемориале советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, призвало власти литовской столицы привлечь виновных к ответственности и прокомментировало намерение самоуправления снести мемориал.Мэрия Вильнюса в среду проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Горсовет также согласился с предложением на период до сноса мемориала завесить его во избежание вандализма. Мемориал неоднократно подвергался осквернению, в последний раз вандалы написали на нем нецензурное слово в день голосования в среду.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь."Обратили внимание на очередные высказывания мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса на этот счет. Он не скрывает своего раздражения по поводу рекомендации Комитета по правам человека ООН не демонтировать памятник. Мэр инстинктивно (видимо, речь об инстинкте русофоба) "хотел послать" международное право и поскорее снести скульптуры. Однако в Правительстве Литвы ему вовремя напомнили о таких понятиях, как "правила и закон", - отметили в посольстве.По мнению дипмиссии, "позиция градоначальника и "столь своевременно" появившиеся на месте преступления надписи наводят на мысль, что как минимум идеологическим вдохновителем этой варварской акции явилось само руководство мэрии"."Если же все-таки реализуете свои недобрые замыслы, уверены – в памяти как литовского, так и других народов, чьи представители лежат под этим монументом, вы заслужите только презрение и ненависть", - добавили в посольстве.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20220927/oskvernenie-1819822299.html

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812312576.html

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в мире, вильнюс, оон, литва, россия, ремигиюс шимашюс