https://ria.ru/20221005/vilnyus-1821726305.html

Снос мемориала советским воинам в Вильнюсе отложили из-за письма ООН

Снос мемориала советским воинам в Вильнюсе отложили из-за письма ООН - РИА Новости, 05.10.2022

Снос мемориала советским воинам в Вильнюсе отложили из-за письма ООН

Сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь, поскольку властям необходимо согласовать этот вопрос с Комитетом по... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:34

2022-10-05T15:34

2022-10-05T15:37

в мире

ремигиюс шимашюс

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь, поскольку властям необходимо согласовать этот вопрос с Комитетом по правам человека ООН, который поместил памятник под свою временную защиту, заявил на заседании городского совета мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Мэрия Вильнюса в среду проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Это решение поддержал 31 депутат, трое выступили против. Трансляция заседания велась в YouTube-аккаунте самоуправления.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение".Горсовет также согласился с предложением на период до сноса мемориала завесить его во избежание вандализма. мемориал неоднократно подвергался осквернению, в последний раз вандалы написали на нем нецензурное слово в день голосования в среду.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20220923/posolstvo-1818969615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/pamyatnik-1812077832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ремигиюс шимашюс, вильнюс, литва, россия, оон