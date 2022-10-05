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Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
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Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС
Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС
Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T00:36
2022-10-05T06:23
цены на нефть
венгрия
евросоюз
петер сийярто
россия
украина
аэс "пакш"
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 5 окт — РИА Новости. Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.Он также сообщил об исключении атомной энергетики из санкций, поэтому рестрикции не распространятся и на строительство новой АЭС "Пакш"."Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список", — добавил Сийярто.Кроме того, министр подчеркнул, что Венгрия и далее намерена отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей ограничительные меры.По информации СМИ, 5 октября европейские чиновники утвердят окончательную версию текста по новому пакету санкций.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
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цены на нефть, венгрия, евросоюз, петер сийярто, россия, украина, аэс "пакш", санкции в отношении россии
Цены на нефть, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто, Россия, Украина, АЭС "Пакш", Санкции в отношении России
00:36 05.10.2022 (обновлено: 06:23 05.10.2022)
 
Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: потолок цен не распространится на трубопроводную нефть

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 окт — РИА Новости. Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

"Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы" — написал Сийярто.

Он также сообщил об исключении атомной энергетики из санкций, поэтому рестрикции не распространятся и на строительство новой АЭС "Пакш".
"Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список", — добавил Сийярто.
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Кроме того, министр подчеркнул, что Венгрия и далее намерена отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей ограничительные меры.
По информации СМИ, 5 октября европейские чиновники утвердят окончательную версию текста по новому пакету санкций.
Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.
Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Цены на нефтьВенгрияЕвросоюзПетер СийяртоРоссияУкраинаАЭС "Пакш"Санкции в отношении России
 
 
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