https://ria.ru/20221005/vengriya-1821586438.html

Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС

Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 05.10.2022

Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС

Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T00:36

2022-10-05T00:36

2022-10-05T06:23

цены на нефть

венгрия

евросоюз

петер сийярто

россия

украина

аэс "пакш"

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 5 окт — РИА Новости. Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.Он также сообщил об исключении атомной энергетики из санкций, поэтому рестрикции не распространятся и на строительство новой АЭС "Пакш"."Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список", — добавил Сийярто.Кроме того, министр подчеркнул, что Венгрия и далее намерена отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей ограничительные меры.По информации СМИ, 5 октября европейские чиновники утвердят окончательную версию текста по новому пакету санкций.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

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цены на нефть, венгрия, евросоюз, петер сийярто, россия, украина, аэс "пакш", санкции в отношении россии