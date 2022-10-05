22:07 05.10.2022 (обновлено: 13:07 06.10.2022)
В Москве прошел поэтический вечер ZOV
Поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации, состоялся 5 октября в Москве
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации на Украине, состоялся 5 октября в концертном зале "Академия" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Мероприятие было организовано и проведено телеканалом RT.
"Этот вечер мы проводим именно потому, что я была потрясена тем, как много уже написано стихов и, самое главное, какого качества эти стихи, какого качества поэты. На мой вкус, это не уступает лучшим образцам нашей всем известной фронтовой поэзии Великой Отечественной, которую мы все учим наизусть в школе и многие помнят до сих пор. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что этих людей - наших замечательных, новых поэтов - не проходят в школе", - сказала в ходе мероприятия главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Поэтический вечер ZOV
В рамках поэтического вечера, организованного и проведенного телеканалом RT, был представлен сборник "Поэzия русского лета", объединяющий стихотворения, поэмы и поэтические циклы военной тематики, которые создавались на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой.
"Мы решили издать сборник, назвать его "Поэzия русского лета" и посвятить, собственно, этот вечер этой поэзии, этим стихам... Хочу сказать спасибо этим талантливым людям, которые пишут такие стихи и создают новую русскую литературу, новую русскую фронтовую поэзию. Но в первую очередь, я, думаю, да и все хотим сказать спасибо, поклониться нашим бойцам, которые там сейчас проливают кровь, стойким мирным жителям этих территорий... и всем, кто болеет за это наше общее дело, кто бьётся за нашу общую победу", - добавила Симоньян.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПоэтический вечер ZOV, музыкант Александр Ф. Скляр
Поэтический вечер ZOV, музыкант Александр Ф. Скляр
На поэтическом вечере выступили поэты и исполнители, в том числе Александр Ф. Скляр, группа "Зверобой", Сергей Галанин, группа "СерьГа", певица Юта, скрипач Пётр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица и другие. Также стихотворения со сцены прочитали Анна Долгарева, Игорь Караулов, Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Влад Маленко, Семен Пегов, Анна Ревякина и другие авторы.
"Это чудо донбасской поэзии, которая начала появляться в 2014 году, оно, конечно же, сразу пронзило моё сердце, потому что я понял, что язык, русский язык... принимает это и позволяет это формулировать: эту боль, эту необходимость принятия огромной части нашего народа, нескольких миллионов человек, в общее лоно нашего народа... Это должно быть не только частью истории Донбасса, истории ополчения, не только теми песнями, которые итак поются на передовых, это должно стать частью государственной политики, государственной литературы, государственной идеологии, это должно занять основополагающее, центральное место во всей этой истории", - заявил писатель, общественный и политический деятель Захар Прилепин в ходе поэтического вечера.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПоэтический вечер ZOV, писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия За Правду" Захар Прилепин
Поэтический вечер ZOV, писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия За Правду" Захар Прилепин
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила произведения, прозвучавшие в рамках мероприятия.
"Здесь сегодня мы слышали стихотворения, поэтические отрывки, песни, написанные людьми не к сегодняшнему концерту и не спустя много лет, тогда, когда боль притупилась и есть воспоминания очевидцев. Они написаны вот там находящимися людьми. Людьми, которые видели это своими глазами. Знаете, иногда от воспоминаний дрожь, невозможно смотреть кадры кинохроники, невозможно слышать то, как описывают это люди. А они это всё видели сами, жили внутри этого много-много лет", - заключила Захарова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПоэтический вечер ZOV, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Поэтический вечер ZOV, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова