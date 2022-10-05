https://ria.ru/20221005/vatikan-1821767351.html
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях - РИА Новости, 05.10.2022
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:11
2022-10-05T17:11
2022-10-05T17:11
туризм
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
туризм
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568453205_0:214:1801:1227_1920x0_80_0_0_cb54fe97dc2c5447263e03cd749d66e2.jpg
РИМ, 5 окт – РИА Новости. Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero.Инцидент произошел галерее Кьярамонти, которая включает коллекцию античных бюстов и скульптур. Самыми известными ее экспонатами считаются двухметровая статуя императора Августа из Прима-Порта и голова древнегреческой богини Афины.Мужчина средних лет находился в возбужденном состоянии, потребовал встречи с понтификом и после отказа бросил некий бюст на пол. Второй упал, когда хулиган стал убегать. Туриста задержали сотрудники ватиканской жандармерии, а поврежденные произведения искусства были направлены в лабораторию.В пресс-службе Ватиканских музеев не смогли прокомментировать инцидент РИА Новости. Ее сотрудник сообщил, что слышал о нем, но подробной информацией не располагает.
https://ria.ru/20200807/1575460509.html
https://ria.ru/20220513/rim-1788303222.html
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568453205_0:45:1801:1395_1920x0_80_0_0_57e3bba064874c7dc38e06305f64e3dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), в мире, туризм, ватикан
Туризм, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Туризм, Ватикан
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях
Американский турист уронил бюсты в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским