https://ria.ru/20221005/vatikan-1821767351.html

Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях

Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях - РИА Новости, 05.10.2022

Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях

Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:11

2022-10-05T17:11

2022-10-05T17:11

туризм

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

туризм

ватикан

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РИМ, 5 окт – РИА Новости. Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero.Инцидент произошел галерее Кьярамонти, которая включает коллекцию античных бюстов и скульптур. Самыми известными ее экспонатами считаются двухметровая статуя императора Августа из Прима-Порта и голова древнегреческой богини Афины.Мужчина средних лет находился в возбужденном состоянии, потребовал встречи с понтификом и после отказа бросил некий бюст на пол. Второй упал, когда хулиган стал убегать. Туриста задержали сотрудники ватиканской жандармерии, а поврежденные произведения искусства были направлены в лабораторию.В пресс-службе Ватиканских музеев не смогли прокомментировать инцидент РИА Новости. Ее сотрудник сообщил, что слышал о нем, но подробной информацией не располагает.

https://ria.ru/20200807/1575460509.html

https://ria.ru/20220513/rim-1788303222.html

ватикан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франциск (хорхе марио бергольо), в мире, туризм, ватикан