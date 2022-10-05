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Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/vatikan-1821767351.html
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях - РИА Новости, 05.10.2022
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:11
2022-10-05T17:11
туризм
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
туризм
ватикан
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РИМ, 5 окт – РИА Новости. Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero.Инцидент произошел галерее Кьярамонти, которая включает коллекцию античных бюстов и скульптур. Самыми известными ее экспонатами считаются двухметровая статуя императора Августа из Прима-Порта и голова древнегреческой богини Афины.Мужчина средних лет находился в возбужденном состоянии, потребовал встречи с понтификом и после отказа бросил некий бюст на пол. Второй упал, когда хулиган стал убегать. Туриста задержали сотрудники ватиканской жандармерии, а поврежденные произведения искусства были направлены в лабораторию.В пресс-службе Ватиканских музеев не смогли прокомментировать инцидент РИА Новости. Ее сотрудник сообщил, что слышал о нем, но подробной информацией не располагает.
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франциск (хорхе марио бергольо), в мире, туризм, ватикан
Туризм, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Туризм, Ватикан
17:11 05.10.2022
 
Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях

Американский турист уронил бюсты в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским

CC BY-SA 3.0 / 0ro1 / Ватикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
CC BY-SA 3.0 / 0ro1 /
Ватикан. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 окт – РИА Новости. Американский турист повредил два старинных бюста в Ватиканских музеях, требуя встречи с папой Римским Франциском, сообщила в среду римская газета il Messaggero.
Инцидент произошел галерее Кьярамонти, которая включает коллекцию античных бюстов и скульптур. Самыми известными ее экспонатами считаются двухметровая статуя императора Августа из Прима-Порта и голова древнегреческой богини Афины.
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В пресс-службе Ватиканских музеев не смогли прокомментировать инцидент РИА Новости. Ее сотрудник сообщил, что слышал о нем, но подробной информацией не располагает.
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