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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля - РИА Новости, 05.10.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля
Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:43
2022-10-05T19:43
2022-10-05T19:43
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,22 рубля, до 60,17 рубля, евро подорожал на 2 рубля, до 58,4 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, евро, рубль, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, евро, Рубль, Курс доллара
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 5 октября вырос до 60,17 рубля, евро — до 58,4