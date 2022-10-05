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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля - РИА Новости, 05.10.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,17 рубля

Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:43

2022-10-05T19:43

2022-10-05T19:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,22 рубля, до 60,17 рубля, евро подорожал на 2 рубля, до 58,4 рубля.

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2022

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экономика, россия, московская биржа, доллар, евро, рубль, курс доллара