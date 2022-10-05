https://ria.ru/20221005/uspekhi-1821662258.html

Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении

Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении - РИА Новости, 05.10.2022

Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении

На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:30

2022-10-05T12:30

2022-10-05T12:35

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление – пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, россия