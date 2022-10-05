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Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/uspekhi-1821662258.html
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении
На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:30
2022-10-05T12:35
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление – пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
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донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
12:30 05.10.2022 (обновлено: 12:35 05.10.2022)
 
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил о локальных успехах на Угледарском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление – пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:25Специальная военная операция на Украине
Украинские войска отступают в Артемовске
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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