https://ria.ru/20221005/uspekhi-1821662258.html
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении
На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:30
2022-10-05T12:30
2022-10-05T12:35
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих РФ есть локальные успехи, позиции улучшаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление – пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a700ae5f094999bc37c1ff64525f36fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
12:30 05.10.2022 (обновлено: 12:35 05.10.2022)
Пушилин заявил об успехах на Угледарском направлении
Врио главы ДНР Пушилин заявил о локальных успехах на Угледарском направлении