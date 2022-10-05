https://ria.ru/20221005/ukraina-1821821156.html

Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине

Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине

Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке украинских военных, однако намерен и дальше стремиться к решению конфликта путем переговоров, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T20:00

2022-10-05T20:00

2022-10-06T00:22

украина

евросоюз

в мире

жозеп боррель

россия

вооруженные силы украины

нато

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке украинских военных, однако намерен и дальше стремиться к решению конфликта путем переговоров, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.Он подчеркнул, что Брюссель усилит поддержку Киева в военном, финансовом и политическом плане. Боррель выразил надежду на то, что на совещании глав МИД ЕС 17 октября удастся официально запустить тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины.Весной глава дипломатии ЕС написал в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя", за что подвергся критике. В МИД России отметили, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал призыв Борреля из ряда вон выходящим. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления усложняют диалог о новой архитектуре безопасности в Европе.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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украина, евросоюз, в мире, жозеп боррель, россия, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров