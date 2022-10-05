https://ria.ru/20221005/ukraina-1821821156.html
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке украинских военных, однако намерен и дальше стремиться к решению конфликта путем переговоров, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T20:00
2022-10-05T20:00
2022-10-06T00:22
украина
евросоюз
в мире
жозеп боррель
россия
вооруженные силы украины
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке украинских военных, однако намерен и дальше стремиться к решению конфликта путем переговоров, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.Он подчеркнул, что Брюссель усилит поддержку Киева в военном, финансовом и политическом плане. Боррель выразил надежду на то, что на совещании глав МИД ЕС 17 октября удастся официально запустить тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины.Весной глава дипломатии ЕС написал в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя", за что подвергся критике. В МИД России отметили, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал призыв Борреля из ряда вон выходящим. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления усложняют диалог о новой архитектуре безопасности в Европе.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221003/referendum-1821303572.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире, жозеп боррель, россия, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров
Украина, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров
20:00 05.10.2022 (обновлено: 00:22 06.10.2022)
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Глава евродипломатии Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине