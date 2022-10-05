https://ria.ru/20221005/ukraina-1821646215.html
На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники
На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники - РИА Новости, 05.10.2022
На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники
На Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:49
2022-10-05T11:49
2022-10-05T12:22
в мире
украина
восточная европа
мвд лнр
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b73c3cab273d6dd2d64499c366f2368a.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Сегодня большая сложность заключается в том, что практически 60%, а достигает уже и 70%, ВСУ - это наемники из Восточной Европы: поляки, финны, французы, итальянцы, румыны. И штурмовые отряды, которые с Харьковского направления пытаются сейчас пробиваться в Сватово, Кременную - это албанцы, которым платят заработную плату от двух до трех тысяч долларов в сутки. Наемники же из европейских стран получают 35-40 тысяч долларов в месяц", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, главная цель Киева сейчас на этом направлении - захват "стратегической высоты в районе Сватово".
https://ria.ru/20221005/mask-1821603869.html
украина
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_491:0:3220:2047_1920x0_80_0_0_000afa1721dfc844320c0a3a240434af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, восточная европа, мвд лнр
В мире, Украина, Восточная Европа, МВД ЛНР, Специальная военная операция на Украине
11:49 05.10.2022 (обновлено: 12:22 05.10.2022)
На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники
МВД ЛНР: на Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники