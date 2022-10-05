https://ria.ru/20221005/ukraina-1821646215.html

На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники

На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники - РИА Новости, 05.10.2022

На Луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наемники

На Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:49

2022-10-05T11:49

2022-10-05T12:22

в мире

украина

восточная европа

мвд лнр

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b73c3cab273d6dd2d64499c366f2368a.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Сегодня большая сложность заключается в том, что практически 60%, а достигает уже и 70%, ВСУ - это наемники из Восточной Европы: поляки, финны, французы, итальянцы, румыны. И штурмовые отряды, которые с Харьковского направления пытаются сейчас пробиваться в Сватово, Кременную - это албанцы, которым платят заработную плату от двух до трех тысяч долларов в сутки. Наемники же из европейских стран получают 35-40 тысяч долларов в месяц", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, главная цель Киева сейчас на этом направлении - захват "стратегической высоты в районе Сватово".

https://ria.ru/20221005/mask-1821603869.html

украина

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, восточная европа, мвд лнр