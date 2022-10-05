https://ria.ru/20221005/ukraina-1821618850.html

США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев

США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев

Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:07

2022-10-05T10:07

2022-10-05T10:07

в мире

николай патрушев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре", - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Россия же заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте", - добавил он."Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима", - отметил Патрушев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zapad-1821617171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николай патрушев, россия, украина, сша