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США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:07
2022-10-05T10:07
в мире
николай патрушев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре", - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Россия же заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте", - добавил он."Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима", - отметил Патрушев.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zapad-1821617171.html
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в мире, николай патрушев, россия, украина, сша
В мире, Николай Патрушев, Россия, Украина, США
10:07 05.10.2022
 
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев

Патрушев: попытки переговоров с Украиной были сорваны по приказу покровителей Киева из США

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре", - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:47В мире
Патрушев назвал одну из целей Запада в связи с конфликтом на Украине
"Россия же заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте", - добавил он.
"Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима", - отметил Патрушев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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