https://ria.ru/20221005/ukraina-1821618850.html
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:07
2022-10-05T10:07
2022-10-05T10:07
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николай патрушев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре", - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Россия же заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте", - добавил он."Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима", - отметил Патрушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николай патрушев, россия, украина, сша
В мире, Николай Патрушев, Россия, Украина, США
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
Патрушев: попытки переговоров с Украиной были сорваны по приказу покровителей Киева из США