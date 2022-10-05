https://ria.ru/20221005/ukraina-1821592315.html

Украинский эксперт: национализм в изучении истории подпитывали из США

Украинский эксперт: национализм в изучении истории подпитывали из США - РИА Новости, 05.10.2022

Украинский эксперт: национализм в изучении истории подпитывали из США

Националистический уклон в изучении истории на Украине активно подпитывался в постсоветские годы материалами, которые готовили в США, а пик национализма... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:09

2022-10-05T03:09

2022-10-05T03:16

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ХЕРСОН, 5 окт - РИА Новости. Националистический уклон в изучении истории на Украине активно подпитывался в постсоветские годы материалами, которые готовили в США, а пик национализма пришелся на период после Майдана и 2014 года, рассказал РИА Новости украинский историк-националист из Херсона Алексей Паталах, задержанный за националистическую агитацию в соцсетях во время референдума."В 90-х годах я получил от председателя националистической организации "Союз Украинок" ряд журналов, издаваемых украинской эмиграцией – "Украинское вольное казачество" - сначала в США, а позже в Канаде. Украинский "Союз Украинок" был калькой с эмигрантской организации с таким же названием: канадской, американской, аргентинской - со всех стран, где была украинская эмиграция, и носил сугубо националистический характер. Издавались эти журналы еще с 60-х годов прошлого века - сначала в Чикаго, там был один из центров эмигрантской казачьей организации "Украинское вольное казачество", которая вела борьбу с Советским Союзом, ну а потом и с Россией", - сказал Паталах.По его словам, переправленная из США националистическая литература на Украине постоянно переиздавалась, причем помимо казачьих деятелей XVI-XVII веков в таких журналах прославляли украинских пособников нацистской Германии, например, командующего Украинской национальной армией* (УНА*) Павла Шандрука, который после разгрома его дивизии в ходе Великой Отечественной войны бежал в Америку. "Попадались и такие издания как "Вестник комбатанта", истории о дивизии (СС - ред.) "Галичина-2", также попадались пропагандистские антисоветские газеты, изданные в Нью-Йорке... И они были не только антикоммунистического, но и антирусского характера, что вбивало клин между русскими и украинцами", - рассказал Паталах.При этом он подчеркнул, что основное националистическое влияние с Запада началось после Майдана, "когда стихийный бунт молодежи был использован националистическими организациями в интересах нового заказчика".В целом же, по мнению историка, националисты постоянно стремились сделать историю Украины искусственно более древней, не стеснялись прибегать к откровенным фальсификациям и давно известным фейковым теориям. "Одно время начали муссировать тему "Велесовой книги", доказательств существования которой я не вижу и не верю в ее подлинность. Никто не видел оригинала книги и оригиналов табличек (Федора - ред.) Изенбека. Задача стояла удлинить историю Украины и до 1917 года, такие попытки были. Дело в том, что украинская диаспора переиздала "Велесову книгу" в свое время, а при независимости ее ввели чуть ли не в курс украинской истории", - пояснил Паталах."Велесова книга" - текст-имитация праславянского языка, якобы написанный на дощечках, хранившихся у белоэмигрантского художника Федора Изенбека - признана большинством историков и лингвистов фальсификацией.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780875297.html

https://ria.ru/20220708/lnr-1801202732.html

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в мире, украина, сша, херсон, уна-унсо