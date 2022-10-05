https://ria.ru/20221005/ugol-1821766785.html
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию - РИА Новости, 05.10.2022
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию
Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
2022-10-05T18:07
экономика
виталий хоценко
турция
донецкая народная республика
ближний восток
в мире
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", - сказал Хоценко.
https://ria.ru/20221005/zavod-1821772621.html
турция
донецкая народная республика
ближний восток
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Премьер-министр ДНР об экспорте угля в Турцию
Премьер-министр ДНР об экспорте угля в Турцию
2022-10-05T17:10
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, виталий хоценко, турция, донецкая народная республика, ближний восток, в мире
Экономика, Виталий Хоценко, Турция, Донецкая Народная Республика, Ближний Восток, В мире
17:10 05.10.2022 (обновлено: 18:07 05.10.2022)
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию
Премьер ДНР Хоценко сообщил об экспорте угля в Турцию, страны Ближнего Востока и Африки