https://ria.ru/20221005/ugol-1821766785.html

Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию

Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию - РИА Новости, 05.10.2022

Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию

Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

2022-10-05T18:07

экономика

виталий хоценко

турция

донецкая народная республика

ближний восток

в мире

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", - сказал Хоценко.

https://ria.ru/20221005/zavod-1821772621.html

турция

донецкая народная республика

ближний восток

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Премьер-министр ДНР об экспорте угля в Турцию Премьер-министр ДНР об экспорте угля в Турцию 2022-10-05T17:10 true PT0M21S

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экономика, виталий хоценко, турция, донецкая народная республика, ближний восток, в мире