Рейтинг@Mail.ru
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/ugol-1821766785.html
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию - РИА Новости, 05.10.2022
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию
Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:10
2022-10-05T18:07
экономика
виталий хоценко
турция
донецкая народная республика
ближний восток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821788589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_695c9b9ef250a89e6bb17b3fb1fdb1a9.png
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", - сказал Хоценко.
https://ria.ru/20221005/zavod-1821772621.html
турция
донецкая народная республика
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Премьер-министр ДНР об экспорте угля в Турцию
Премьер-министр ДНР об экспорте угля в Турцию
2022-10-05T17:10
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821788589_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89832d30644e0f7e865771546e4a0504.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виталий хоценко, турция, донецкая народная республика, ближний восток, в мире
Экономика, Виталий Хоценко, Турция, Донецкая Народная Республика, Ближний Восток, В мире
17:10 05.10.2022 (обновлено: 18:07 05.10.2022)
 
Премьер ДНР сообщил об экспорте угля в Турцию

Премьер ДНР Хоценко сообщил об экспорте угля в Турцию, страны Ближнего Востока и Африки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", - сказал Хоценко.
Освобожденный металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
17:29
В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича
 
ЭкономикаВиталий ХоценкоТурцияДонецкая Народная РеспубликаБлижний ВостокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала