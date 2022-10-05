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Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына - РИА Новости, 05.10.2022
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Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына
Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына - РИА Новости, 05.10.2022
Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына
Президент Уганды Йовери Мусевени извинился перед соседней Кенией, столицу которой угрожал захватить его сын, занимавший пост главкома сухопутных сил, сообщает... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:23
2022-10-05T17:23
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени извинился перед соседней Кенией, столицу которой угрожал захватить его сын, занимавший пост главкома сухопутных сил, сообщает угандийское издание Chimp Reports.Скандальное сообщение в Twitter появилось в понедельник. В нем 48-летний генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба утверждал, что "ему и его армии понадобится две недели, чтобы захватить Найроби"."Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты генерала Мухузи, бывшего главкома сухопутных сил... Госслужащим, военным или гражданским, непозволительно вмешиваться во внутренние дела братских стран", - говорится в заявлении Мусевени, опубликованном на сайте издания.Ранее сообщалось, что президент Мусевени снял своего сына с поста главкома сухопутных сил, но при этом повысил его в звании до генерала – наивысшего в военной иерархии Народных сил обороны Уганды.
https://ria.ru/20220731/mirotvortsy-1806272471.html
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в мире, йовери мусевени, уганда, кения
В мире, Йовери Мусевени, Уганда, Кения
17:23 05.10.2022
 
Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына

Глава Уганды Мусевени извинился перед Кенией, чью столицу грозил захватить его сын

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Уганда Йовери Мусевени
Президент Республики Уганда Йовери Мусевени - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Уганда Йовери Мусевени . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени извинился перед соседней Кенией, столицу которой угрожал захватить его сын, занимавший пост главкома сухопутных сил, сообщает угандийское издание Chimp Reports.
Скандальное сообщение в Twitter появилось в понедельник. В нем 48-летний генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба утверждал, что "ему и его армии понадобится две недели, чтобы захватить Найроби".
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"Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты генерала Мухузи, бывшего главкома сухопутных сил... Госслужащим, военным или гражданским, непозволительно вмешиваться во внутренние дела братских стран", - говорится в заявлении Мусевени, опубликованном на сайте издания.
Ранее сообщалось, что президент Мусевени снял своего сына с поста главкома сухопутных сил, но при этом повысил его в звании до генерала – наивысшего в военной иерархии Народных сил обороны Уганды.
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