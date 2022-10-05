Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына
Глава Уганды Мусевени извинился перед Кенией, чью столицу грозил захватить его сын
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Уганда Йовери Мусевени
Президент Республики Уганда Йовери Мусевени . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени извинился перед соседней Кенией, столицу которой угрожал захватить его сын, занимавший пост главкома сухопутных сил, сообщает угандийское издание Chimp Reports.
Скандальное сообщение в Twitter появилось в понедельник. В нем 48-летний генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба утверждал, что "ему и его армии понадобится две недели, чтобы захватить Найроби".
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"Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты генерала Мухузи, бывшего главкома сухопутных сил... Госслужащим, военным или гражданским, непозволительно вмешиваться во внутренние дела братских стран", - говорится в заявлении Мусевени, опубликованном на сайте издания.
Ранее сообщалось, что президент Мусевени снял своего сына с поста главкома сухопутных сил, но при этом повысил его в звании до генерала – наивысшего в военной иерархии Народных сил обороны Уганды.
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