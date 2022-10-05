https://ria.ru/20221005/uganda-1821770587.html

Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына

Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына - РИА Новости, 05.10.2022

Президент Уганды извинился перед Кенией за заявление своего сына

Президент Уганды Йовери Мусевени извинился перед соседней Кенией, столицу которой угрожал захватить его сын, занимавший пост главкома сухопутных сил, сообщает... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:23

2022-10-05T17:23

2022-10-05T17:23

в мире

йовери мусевени

уганда

кения

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени извинился перед соседней Кенией, столицу которой угрожал захватить его сын, занимавший пост главкома сухопутных сил, сообщает угандийское издание Chimp Reports.Скандальное сообщение в Twitter появилось в понедельник. В нем 48-летний генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба утверждал, что "ему и его армии понадобится две недели, чтобы захватить Найроби"."Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты генерала Мухузи, бывшего главкома сухопутных сил... Госслужащим, военным или гражданским, непозволительно вмешиваться во внутренние дела братских стран", - говорится в заявлении Мусевени, опубликованном на сайте издания.Ранее сообщалось, что президент Мусевени снял своего сына с поста главкома сухопутных сил, но при этом повысил его в звании до генерала – наивысшего в военной иерархии Народных сил обороны Уганды.

https://ria.ru/20220731/mirotvortsy-1806272471.html

https://ria.ru/20191107/1560675786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йовери мусевени, уганда, кения