https://ria.ru/20221005/udary-1821632304.html

ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки

ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки

За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:03

2022-10-05T11:03

2022-10-05T11:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

энергодар

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."За последние сутки было нанесено более 40 ударов, которые мы зафиксировали, по окрестностям города (Энергодара – ред.), по окрестностям Каменки, береговой линии", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская область