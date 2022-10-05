https://ria.ru/20221005/udary-1821632304.html
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки
За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:03
2022-10-05T11:03
2022-10-05T11:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."За последние сутки было нанесено более 40 ударов, которые мы зафиксировали, по окрестностям города (Энергодара – ред.), по окрестностям Каменки, береговой линии", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская область
11:03 05.10.2022 (обновлено: 11:15 05.10.2022)
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки
Балицкий: ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки