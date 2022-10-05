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ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/udary-1821632304.html
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки
За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:03
2022-10-05T11:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."За последние сутки было нанесено более 40 ударов, которые мы зафиксировали, по окрестностям города (Энергодара – ред.), по окрестностям Каменки, береговой линии", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская область
11:03 05.10.2022 (обновлено: 11:15 05.10.2022)
 
ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки

Балицкий: ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в Энергодаре
Военнослужащие РФ в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"За последние сутки было нанесено более 40 ударов, которые мы зафиксировали, по окрестностям города (Энергодара – ред.), по окрестностям Каменки, береговой линии", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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