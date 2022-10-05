https://ria.ru/20221005/udar-1821679928.html

При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек

При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек - РИА Новости, 05.10.2022

При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек

По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:19

2022-10-05T13:19

2022-10-05T14:02

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херсон

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ХЕРСОН, 5 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов, работающий на месте трагедии."По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются ", - сообщил он.По словам собеседника агентства, по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20221004/most-1821509833.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина