https://ria.ru/20221005/udar-1821679928.html
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек - РИА Новости, 05.10.2022
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек
По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:19
2022-10-05T13:19
2022-10-05T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_0:437:2835:2032_1920x0_80_0_0_379b4593a97be84e51ea3aa0e1cac4fc.jpg
ХЕРСОН, 5 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов, работающий на месте трагедии."По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются ", - сообщил он.По словам собеседника агентства, по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета РФ.
https://ria.ru/20221004/most-1821509833.html
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c74594009ce9bbb72a79feaf552c081b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина
13:19 05.10.2022 (обновлено: 14:02 05.10.2022)
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек
При украинском ракетном ударе по гостинице в Херсоне погиб человек
ХЕРСОН, 5 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов, работающий на месте трагедии.
"По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются ", - сообщил он.
По словам собеседника агентства, по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.
На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета РФ
.