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При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек - РИА Новости, 05.10.2022
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек
По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:19
2022-10-05T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
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ХЕРСОН, 5 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов, работающий на месте трагедии."По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются ", - сообщил он.По словам собеседника агентства, по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета РФ.
https://ria.ru/20221004/most-1821509833.html
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в мире, херсон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина
13:19 05.10.2022 (обновлено: 14:02 05.10.2022)
 
При украинском ракетном ударе по Херсону погиб человек

При украинском ракетном ударе по гостинице в Херсоне погиб человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ХЕРСОН, 5 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб в среду в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов, работающий на месте трагедии.
"По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются ", - сообщил он.
По словам собеседника агентства, по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.
На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета РФ.
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