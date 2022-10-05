https://ria.ru/20221005/udar-1821667649.html
Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине
Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине - РИА Новости, 05.10.2022
Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине
Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:43
2022-10-05T12:43
2022-10-05T15:48
в мире
белая церковь (город)
украина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.При этом украинское издание "Страна.ua" отмечает, что беспилотники впервые "смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы". Издание также публикует фото пожаров после атаки дронов."Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе <...> по Белой Церкви. Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), тушение пожара продолжается", — написал Кулеба в своем Telegram-канале.По каким объектам нанесен удар, он не уточнил.Белая Церковь находится менее чем в ста километрах от столицы Украины Киева.
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белая церковь (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белая церковь (город), украина
В мире, Белая Церковь (город), Украина
12:43 05.10.2022 (обновлено: 15:48 05.10.2022)
Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине
Глава Киевской ОВА Кулеба заявил об ударе беспилотников-камикадзе по Белой Церкви
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил
глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
При этом украинское издание "Страна.ua" отмечает, что беспилотники впервые "смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы". Издание также публикует фото пожаров после атаки дронов.
"Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе <...> по Белой Церкви. Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), тушение пожара продолжается", — написал Кулеба в своем Telegram-канале.
По каким объектам нанесен удар, он не уточнил.
Белая Церковь находится менее чем в ста километрах от столицы Украины
Киева.