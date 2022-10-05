https://ria.ru/20221005/udar-1821667649.html

Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине

Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине - РИА Новости, 05.10.2022

Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, заявили на Украине

Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:43

2022-10-05T12:43

2022-10-05T15:48

в мире

белая церковь (город)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821653349_0:710:1582:1600_1920x0_80_0_0_e1856cf596513d09f3628c03e1ad5e8a.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.При этом украинское издание "Страна.ua" отмечает, что беспилотники впервые "смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы". Издание также публикует фото пожаров после атаки дронов."Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе <...> по Белой Церкви. Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), тушение пожара продолжается", — написал Кулеба в своем Telegram-канале.По каким объектам нанесен удар, он не уточнил.Белая Церковь находится менее чем в ста километрах от столицы Украины Киева.

https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html

белая церковь (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белая церковь (город), украина