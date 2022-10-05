https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821637158.html

Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель

Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель - РИА Новости, 05.10.2022

Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель

Современный учитель должен уметь не только объяснить предмет, но и связывать его с реальной жизнью, объяснить не только, что произошло, но и почему, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:23

2022-10-05T11:23

2022-10-05T12:41

общество

социальный навигатор

сн_образование

учитель года 2022

тюмень

виктор садовничий

москва

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современный учитель должен уметь не только объяснить предмет, но и связывать его с реальной жизнью, объяснить не только, что произошло, но и почему, заявил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.По его словам, учитель должен научить школьника жить в обществе, поддерживать других людей, учитель - это больше, чем просто носитель предмета.Он отметил, что конкурс "Учитель года России 2022" прошел организованно и объективно, а молодые учителя, которые вошли в пятерку финалистов, очень близки школьникам.Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно уже в 33-й раз, в 2022 году он проходит в Тюмени. Имя победителя конкурса объявят 5 октября. Каждый год в конкурсе участвуют более 100 тысяч учителей.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".

https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821520435.html

https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821468833.html

тюмень

москва

россия

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общество, социальный навигатор, сн_образование, учитель года 2022, тюмень, виктор садовничий, москва, россия