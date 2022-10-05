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Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель - РИА Новости, 05.10.2022
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Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель
Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель - РИА Новости, 05.10.2022
Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель
Современный учитель должен уметь не только объяснить предмет, но и связывать его с реальной жизнью, объяснить не только, что произошло, но и почему, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:23
2022-10-05T12:41
общество
социальный навигатор
сн_образование
учитель года 2022
тюмень
виктор садовничий
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современный учитель должен уметь не только объяснить предмет, но и связывать его с реальной жизнью, объяснить не только, что произошло, но и почему, заявил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.По его словам, учитель должен научить школьника жить в обществе, поддерживать других людей, учитель - это больше, чем просто носитель предмета.Он отметил, что конкурс "Учитель года России 2022" прошел организованно и объективно, а молодые учителя, которые вошли в пятерку финалистов, очень близки школьникам.Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно уже в 33-й раз, в 2022 году он проходит в Тюмени. Имя победителя конкурса объявят 5 октября. Каждый год в конкурсе участвуют более 100 тысяч учителей.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".
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общество, социальный навигатор, сн_образование, учитель года 2022, тюмень, виктор садовничий, москва, россия
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Учитель года 2022, Тюмень, Виктор Садовничий, Москва, Россия
11:23 05.10.2022 (обновлено: 12:41 05.10.2022)
 

Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель

© РИА Новости / Светлана ШевченкРектор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современный учитель должен уметь не только объяснить предмет, но и связывать его с реальной жизнью, объяснить не только, что произошло, но и почему, заявил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.
"Мне кажется, очень важно не только предмет объяснять, но и привязывать то, что он говорит, к тому, что есть глубоко в жизни, в корне. Если он умеет рассказывать о том, что произошло, почему это растет", - сказал Садовничий журналистам.
По его словам, учитель должен научить школьника жить в обществе, поддерживать других людей, учитель - это больше, чем просто носитель предмета.
Он отметил, что конкурс "Учитель года России 2022" прошел организованно и объективно, а молодые учителя, которые вошли в пятерку финалистов, очень близки школьникам.
Победитель конкурса Учитель года России 2022 года, учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область) Дмитрий Лутовинов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Назван учитель года в России
Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно уже в 33-й раз, в 2022 году он проходит в Тюмени. Имя победителя конкурса объявят 5 октября. Каждый год в конкурсе участвуют более 100 тысяч учителей.
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Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.
Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеУчитель года 2022ТюменьВиктор СадовничийМоскваРоссия
 
 
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