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Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу
Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу - РИА Новости, 05.10.2022
Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу
Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:14
2022-10-05T16:14
2022-10-05T16:14
общество
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу, рассказав, что она, как историк, "с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса".В среду Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег. Я все эти годы жила и работала в родном городе и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо… Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни", - рассказала Бахмутская.По ее словам, сегодня в Донбассе работают школы, дети занимаются по новым учебникам, учителя получили возможность методической подготовки, повышения квалификации – то есть всего того, от чего фактически были оторваны, подчеркнула педагог.Она обратилась к Путину с просьбой при восстановлении школ и их строительстве особое внимание уделять спортивной инфраструктуре. "Несмотря на то, что я не учитель физкультуры, я прекрасно понимаю, как важно детям заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и это действительно для них будет очень значимо", - сказала педагог.
https://ria.ru/20221005/putin-1821731197.html
https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, донбасс, россия, макеевка
Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Макеевка
Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу
Учитель истории из Макеевки Юлия Бахмутская поблагодарила Путина за помощь Донбассу
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу, рассказав, что она, как историк, "с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса".
В среду Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег. Я все эти годы жила и работала в родном городе и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо… Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни", - рассказала Бахмутская.
По ее словам, сегодня в Донбассе работают школы, дети занимаются по новым учебникам, учителя получили возможность методической подготовки, повышения квалификации – то есть всего того, от чего фактически были оторваны, подчеркнула педагог.
"А если говорить о результатах референдума, то я увидела, что я не одна, мы вместе, нас много, и я уверена, что мы выстоим, и никто нас не лишит нашей общей истории", - сказала Бахмутская.
Она обратилась к Путину с просьбой при восстановлении школ и их строительстве особое внимание уделять спортивной инфраструктуре. "Несмотря на то, что я не учитель физкультуры, я прекрасно понимаю, как важно детям заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и это действительно для них будет очень значимо", - сказала педагог.