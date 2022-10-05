https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html

Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу

Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу - РИА Новости, 05.10.2022

Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу

Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:14

2022-10-05T16:14

2022-10-05T16:14

общество

владимир путин

донбасс

россия

макеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу, рассказав, что она, как историк, "с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса".В среду Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег. Я все эти годы жила и работала в родном городе и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо… Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни", - рассказала Бахмутская.По ее словам, сегодня в Донбассе работают школы, дети занимаются по новым учебникам, учителя получили возможность методической подготовки, повышения квалификации – то есть всего того, от чего фактически были оторваны, подчеркнула педагог.Она обратилась к Путину с просьбой при восстановлении школ и их строительстве особое внимание уделять спортивной инфраструктуре. "Несмотря на то, что я не учитель физкультуры, я прекрасно понимаю, как важно детям заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и это действительно для них будет очень значимо", - сказала педагог.

https://ria.ru/20221005/putin-1821731197.html

https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html

донбасс

россия

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донбасс, россия, макеевка