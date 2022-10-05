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Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу - РИА Новости, 05.10.2022
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Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу
Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу - РИА Новости, 05.10.2022
Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу
Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:14
2022-10-05T16:14
общество
владимир путин
донбасс
россия
макеевка
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу, рассказав, что она, как историк, "с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса".В среду Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег. Я все эти годы жила и работала в родном городе и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо… Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни", - рассказала Бахмутская.По ее словам, сегодня в Донбассе работают школы, дети занимаются по новым учебникам, учителя получили возможность методической подготовки, повышения квалификации – то есть всего того, от чего фактически были оторваны, подчеркнула педагог.Она обратилась к Путину с просьбой при восстановлении школ и их строительстве особое внимание уделять спортивной инфраструктуре. "Несмотря на то, что я не учитель физкультуры, я прекрасно понимаю, как важно детям заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и это действительно для них будет очень значимо", - сказала педагог.
https://ria.ru/20221005/putin-1821731197.html
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общество, владимир путин, донбасс, россия, макеевка
Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Макеевка
16:14 05.10.2022
 
Учитель из ДНР поблагодарила Путина за помощь Донбассу

Учитель истории из Макеевки Юлия Бахмутская поблагодарила Путина за помощь Донбассу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из школы № 83 города Макеевка в ДНР Юлия Бахмутская поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь Донбассу, рассказав, что она, как историк, "с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса".
В среду Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
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"Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег. Я все эти годы жила и работала в родном городе и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо… Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни", - рассказала Бахмутская.
По ее словам, сегодня в Донбассе работают школы, дети занимаются по новым учебникам, учителя получили возможность методической подготовки, повышения квалификации – то есть всего того, от чего фактически были оторваны, подчеркнула педагог.
"А если говорить о результатах референдума, то я увидела, что я не одна, мы вместе, нас много, и я уверена, что мы выстоим, и никто нас не лишит нашей общей истории", - сказала Бахмутская.
Она обратилась к Путину с просьбой при восстановлении школ и их строительстве особое внимание уделять спортивной инфраструктуре. "Несмотря на то, что я не учитель физкультуры, я прекрасно понимаю, как важно детям заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и это действительно для них будет очень значимо", - сказала педагог.
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