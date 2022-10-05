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Курский губернатор раскритиковал учебные части с плохими условиями - РИА Новости, 05.10.2022
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Курский губернатор раскритиковал учебные части с плохими условиями
Курский губернатор раскритиковал учебные части с плохими условиями - РИА Новости, 05.10.2022
Курский губернатор раскритиковал учебные части с плохими условиями
Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал состояние некоторых учебных воинских частей, где сейчас находятся мобилизованные, при этом призвав к... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:55
2022-10-05T17:55
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал состояние некоторых учебных воинских частей, где сейчас находятся мобилизованные, при этом призвав к поддержке армии и отметив, что гордится теми, кто готов участвовать в спецоперации.Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале авторский материал, в котором описал условия пребывания мобилизованных в военных частях, прокомментировал ход спецоперации и оценил поведение тех, кто решил спешно выехать за пределы России после начала частичной мобилизации."Заканчиваем частичную мобилизацию и формирование частей территориальной обороны. Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки... Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм", - отметил Старовойт в материале.Он указал, что у него есть вопросы по тактике и ходу ведения спецоперации. "Но несмотря на наличие двух высших образований, в том числе в военмехе, и наличие ученой степени, я не уподоблюсь диванным полководцам со своей публичной оценкой. Почему? Да потому что с этим мы разберёмся, разберёмся после Победы. Разберутся специалисты. И мы спросим по полной", — отметил Старовойт. По его мнению, нужно обеспечить войска всем, что необходимо. "А сейчас, убеждён, мы просто обязаны сплотиться с нашей армией, мы обязаны оказать всестороннюю поддержку, обязаны организовать трудовой фронт…", — добавил глава региона.Он раскритиковал тех, кто уехал из России после начала частичной мобилизации. "Нам не жалко тех, кто сбежал. …Им плевать было на практически ставшие ежедневными с марта 2022 года обстрелы укронацистов мирных районов Курской области. Им плевать на погибающих с 2014 года невинных детей Донецка и Луганска. Пусть бегут и прячутся. Слава Богу, у нас таких немного!" - отметил Старовойт.В завершение губернатор указал, что гордится теми, кто сейчас готовится к участию в специальной военной операции. "Я горжусь своими земляками, горжусь десятками тысяч парней из других регионов, которые с оружием в руках сейчас тренируют свои навыки и готовятся оказать помощь своим братьям, готовятся встать на защиту слабого. Они сейчас все поднимаются в бой за правое дело наших дедов и прадедов, бивших нацистов, из остатков которых проросла новая гниль, поразившая Украину. Задачи понятны, цели ясны! Без соплей и паники знаем, что делать. Наша сила в правде, а правда за нами! Победа будет нашей!" - подытожил Старовойт.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html
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роман старовойт, курская область, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
17:55 05.10.2022
 
Курский губернатор раскритиковал учебные части с плохими условиями

Глава Курской области Старовойт раскритиковал состояние некоторых учебных воинских частей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал состояние некоторых учебных воинских частей, где сейчас находятся мобилизованные, при этом призвав к поддержке армии и отметив, что гордится теми, кто готов участвовать в спецоперации.
Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале авторский материал, в котором описал условия пребывания мобилизованных в военных частях, прокомментировал ход спецоперации и оценил поведение тех, кто решил спешно выехать за пределы России после начала частичной мобилизации.
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"Заканчиваем частичную мобилизацию и формирование частей территориальной обороны. Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки... Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм", - отметил Старовойт в материале.
Он указал, что у него есть вопросы по тактике и ходу ведения спецоперации. "Но несмотря на наличие двух высших образований, в том числе в военмехе, и наличие ученой степени, я не уподоблюсь диванным полководцам со своей публичной оценкой. Почему? Да потому что с этим мы разберёмся, разберёмся после Победы. Разберутся специалисты. И мы спросим по полной", — отметил Старовойт. По его мнению, нужно обеспечить войска всем, что необходимо. "А сейчас, убеждён, мы просто обязаны сплотиться с нашей армией, мы обязаны оказать всестороннюю поддержку, обязаны организовать трудовой фронт…", — добавил глава региона.
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Он раскритиковал тех, кто уехал из России после начала частичной мобилизации. "Нам не жалко тех, кто сбежал. …Им плевать было на практически ставшие ежедневными с марта 2022 года обстрелы укронацистов мирных районов Курской области. Им плевать на погибающих с 2014 года невинных детей Донецка и Луганска. Пусть бегут и прячутся. Слава Богу, у нас таких немного!" - отметил Старовойт.
В завершение губернатор указал, что гордится теми, кто сейчас готовится к участию в специальной военной операции. "Я горжусь своими земляками, горжусь десятками тысяч парней из других регионов, которые с оружием в руках сейчас тренируют свои навыки и готовятся оказать помощь своим братьям, готовятся встать на защиту слабого. Они сейчас все поднимаются в бой за правое дело наших дедов и прадедов, бивших нацистов, из остатков которых проросла новая гниль, поразившая Украину. Задачи понятны, цели ясны! Без соплей и паники знаем, что делать. Наша сила в правде, а правда за нами! Победа будет нашей!" - подытожил Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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