https://ria.ru/20221005/trudoustroystvo-1821791894.html

Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании

Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании - РИА Новости, 05.10.2022

Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании

Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:16

2022-10-05T18:16

2022-10-05T18:16

владимир путин

россия

запорожская аэс

балаковская аэс

росэнергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил руководитель этой компании, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС."Уже в ближайшее время все сотрудники (Запорожской) АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", - сказал Романенко, слова которого приведены в сообщении "Росэнергоатома".

https://ria.ru/20221005/dogovor-1821611903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, запорожская аэс, балаковская аэс, росэнергоатом