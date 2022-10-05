https://ria.ru/20221005/trudoustroystvo-1821791894.html
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании - РИА Новости, 05.10.2022
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании
Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:16
2022-10-05T18:16
2022-10-05T18:16
владимир путин
россия
запорожская аэс
балаковская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил руководитель этой компании, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС."Уже в ближайшее время все сотрудники (Запорожской) АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", - сказал Романенко, слова которого приведены в сообщении "Росэнергоатома".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, запорожская аэс, балаковская аэс, росэнергоатом
Владимир Путин, Россия, Запорожская АЭС, Балаковская АЭС, Росэнергоатом
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управкомпании, сохранив зарплаты и соцгарантии