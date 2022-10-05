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Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании - РИА Новости, 05.10.2022
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Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании - РИА Новости, 05.10.2022
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании
Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:16
2022-10-05T18:16
владимир путин
россия
запорожская аэс
балаковская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил руководитель этой компании, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС."Уже в ближайшее время все сотрудники (Запорожской) АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", - сказал Романенко, слова которого приведены в сообщении "Росэнергоатома".
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владимир путин, россия, запорожская аэс, балаковская аэс, росэнергоатом
Владимир Путин, Россия, Запорожская АЭС, Балаковская АЭС, Росэнергоатом
18:16 05.10.2022
 
Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управляющей компании

Всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управкомпании, сохранив зарплаты и соцгарантии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил руководитель этой компании, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:33
Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
"Уже в ближайшее время все сотрудники (Запорожской) АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", - сказал Романенко, слова которого приведены в сообщении "Росэнергоатома".
 
Владимир ПутинРоссияЗапорожская АЭСБалаковская АЭСРосэнергоатом
 
 
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