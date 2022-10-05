https://ria.ru/20221005/tomas-grinfild-1821844196.html

США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН

США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН - РИА Новости, 05.10.2022

США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН

США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:39

2022-10-05T22:39

2022-10-05T22:45

в мире

линда томас-гринфилд

сша

оон

совет безопасности оон

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ООН, 5 окт – РИА Новости. США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд."Мы не потерпим обвинений от какой-либо из стран в адрес наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны КНДР США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд. - Тем не менее, США не будут оставаться безучастными в то время как КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и всему миру".В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР.

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, линда томас-гринфилд, сша, оон, совет безопасности оон