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США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН - РИА Новости, 05.10.2022
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США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН - РИА Новости, 05.10.2022
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:39
2022-10-05T22:45
в мире
линда томас-гринфилд
сша
оон
совет безопасности оон
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ООН, 5 окт – РИА Новости. США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд."Мы не потерпим обвинений от какой-либо из стран в адрес наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны КНДР США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд. - Тем не менее, США не будут оставаться безучастными в то время как КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и всему миру".В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР.
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в мире, линда томас-гринфилд, сша, оон, совет безопасности оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, ООН, Совет Безопасности ООН
22:39 05.10.2022 (обновлено: 22:45 05.10.2022)
 
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН

Постпред США Томас-Гринфилд: Вашингтон не будет безучастным на фоне угроз от КНДР

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 окт – РИА Новости. США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Мы не потерпим обвинений от какой-либо из стран в адрес наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны КНДР США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд. - Тем не менее, США не будут оставаться безучастными в то время как КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и всему миру".
В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
"На пороге хаоса". Вашингтон предлагает разрушить мировой порядок
 
В миреЛинда Томас-ГринфилдСШАООНСовет Безопасности ООН
 
 
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