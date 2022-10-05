https://ria.ru/20221005/tomas-grinfild-1821844196.html
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН - РИА Новости, 05.10.2022
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:39
2022-10-05T22:39
2022-10-05T22:45
в мире
линда томас-гринфилд
сша
оон
совет безопасности оон
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ООН, 5 окт – РИА Новости. США не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд."Мы не потерпим обвинений от какой-либо из стран в адрес наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны КНДР США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд. - Тем не менее, США не будут оставаться безучастными в то время как КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и всему миру".В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР.
https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, линда томас-гринфилд, сша, оон, совет безопасности оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, ООН, Совет Безопасности ООН
22:39 05.10.2022 (обновлено: 22:45 05.10.2022)
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
Постпред США Томас-Гринфилд: Вашингтон не будет безучастным на фоне угроз от КНДР