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Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе - РИА Новости, 05.10.2022
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Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе
Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе - РИА Новости, 05.10.2022
Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе
Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:55
2022-10-05T17:57
мелитополь
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 окт – РИА Новости. Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия.По информации ведомства, в среду жители Мелитополя обнаружили черный пакет возле дома 110 на улице Покровской и сообщили о нем в полицию."На место прибыло саперное подразделение Росгвардии. Специалисты осмотрели пакет и установили, что в нем находится самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте", - говорится в релизе.Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы взорвать машину. По информации Росгвардии, устройство обезврежено. Полиция ведет розыск причастных к организации теракта.Этот уже второй теракт, предотвращенный в этом городе в Запорожской области за два дня: накануне Росгвардия сообщала об обезвреженной гранате с дистанционным управлением, заложенной близ детской площадки.
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мелитополь, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Мелитополь, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
17:55 05.10.2022 (обновлено: 17:57 05.10.2022)
 
Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе

В Мелитополе обезвредили взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила

© Pixabay / MichaelGaida / PixabayРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Pixabay / MichaelGaida / Pixabay
Разбитое окно. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 окт – РИА Новости. Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия.
По информации ведомства, в среду жители Мелитополя обнаружили черный пакет возле дома 110 на улице Покровской и сообщили о нем в полицию.
"На место прибыло саперное подразделение Росгвардии. Специалисты осмотрели пакет и установили, что в нем находится самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте", - говорится в релизе.
Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы взорвать машину. По информации Росгвардии, устройство обезврежено. Полиция ведет розыск причастных к организации теракта.
Этот уже второй теракт, предотвращенный в этом городе в Запорожской области за два дня: накануне Росгвардия сообщала об обезвреженной гранате с дистанционным управлением, заложенной близ детской площадки.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 21:03Специальная военная операция на Украине
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МелитопольЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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