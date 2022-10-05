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Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе
Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе - РИА Новости, 05.10.2022
Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе
Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:55
2022-10-05T17:55
2022-10-05T17:57
мелитополь
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 окт – РИА Новости. Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия.По информации ведомства, в среду жители Мелитополя обнаружили черный пакет возле дома 110 на улице Покровской и сообщили о нем в полицию."На место прибыло саперное подразделение Росгвардии. Специалисты осмотрели пакет и установили, что в нем находится самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте", - говорится в релизе.Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы взорвать машину. По информации Росгвардии, устройство обезврежено. Полиция ведет розыск причастных к организации теракта.Этот уже второй теракт, предотвращенный в этом городе в Запорожской области за два дня: накануне Росгвардия сообщала об обезвреженной гранате с дистанционным управлением, заложенной близ детской площадки.
https://ria.ru/20220930/vzryvchatka-1820763388.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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мелитополь, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Мелитополь, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
17:55 05.10.2022 (обновлено: 17:57 05.10.2022)
Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе
В Мелитополе обезвредили взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила