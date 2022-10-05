https://ria.ru/20221005/terakt-1821785156.html

Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе

Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе - РИА Новости, 05.10.2022

Росгвардия предотвратила теракт возле дома в Мелитополе

Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:55

2022-10-05T17:55

2022-10-05T17:57

мелитополь

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151976/52/1519765291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51d31d84266297c9538ca20cafab3749.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 окт – РИА Новости. Взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте обнаружено возле дома в Мелитополе, теракт предотвращен, сообщает Росгвардия.По информации ведомства, в среду жители Мелитополя обнаружили черный пакет возле дома 110 на улице Покровской и сообщили о нем в полицию."На место прибыло саперное подразделение Росгвардии. Специалисты осмотрели пакет и установили, что в нем находится самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте", - говорится в релизе.Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы взорвать машину. По информации Росгвардии, устройство обезврежено. Полиция ведет розыск причастных к организации теракта.Этот уже второй теракт, предотвращенный в этом городе в Запорожской области за два дня: накануне Росгвардия сообщала об обезвреженной гранате с дистанционным управлением, заложенной близ детской площадки.

https://ria.ru/20220930/vzryvchatka-1820763388.html

мелитополь

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия