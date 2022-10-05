https://ria.ru/20221005/tailand-1821700742.html
Столица Таиланда готовится к наводнению из-за сильных ливней
Столица Таиланда готовится к наводнению из-за сильных ливней - РИА Новости, 05.10.2022
Столица Таиланда готовится к наводнению из-за сильных ливней
Власти Таиланда готовятся к наводнению в столице из-за сильных ливней, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:12
2022-10-05T19:12
2022-10-05T19:12
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БАНГКОК, 5 окт — РИА Новости. Власти Таиланда готовятся к наводнению в столице из-за сильных ливней, сообщает корреспондент РИА Новости.Сильные дожди, идущие почти каждый день в течение последних недель, неоднократно вызывали подтопление городских улиц и многочасовые автомобильные пробки на дорогах Бангкока.Так, в понедельник в нескольких районах города после многочасового ливня вода стояла на уровне 20 сантиметров в наиболее мелких местах и до полуметра в глубоких. Во вторник была залита территория крупнейшего в стране Касетсатского университета. Дороги выглядели как небольшие реки, по которым, гоня волну, передвигались университетские открытые автобусы."Сезонные дожди — дело для Бангкока обычное, они идут каждый год во время влажного сезона с мая по октябрь", — объяснил инженер отдела систем водоснабжения и ливневой канализации администрации бангкокского района Пхаятхай, назвавшийся именем Суват.Под его руководством проводятся экстренные работы по очистке ливневой канализации. Небольшие экскаваторы поднимают и откладывают в сторону по очереди железобетонные плиты с отверстиями, которые закрывают траншеи ливневки. Затем вместе с рабочими, которые помогают загружать ковш с помощью лопат, машины вычищают из бетонированной траншеи нанесенный туда водой мусор.Губернатор Бангкока Чатчат Ситтхипхан рассказал местным СМИ о том, что в ближайшее время столицы достигнет вода из расположенной в 150 километрах на северо-восток от города водохранилища в провинции Лопбури, которое переполнено. Чиновник ведет переговоры с департаментом ирригации Таиланда о перенаправлении потока по системе каналов и местным рекам на другие территории. Дело в том, что ландшафт центрального Таиланда таков, что из-за постепенного понижения высоты над уровнем моря от Коратского нагорья к Бангкоку вода, скопившаяся в водохранилищах в сезон дождей, при их перегрузке устремляется к столице.По прогнозам таиландского Бюро погоды, в в среду и в четверг ливни продолжатся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, бангкок, таиланд, мид таиланда
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Бангкок, Таиланд, МИД Таиланда
Столица Таиланда готовится к наводнению из-за сильных ливней
Бангкок готовится к наводнению из-за сильных ливней, идущих несколько недель
БАНГКОК, 5 окт — РИА Новости. Власти Таиланда готовятся к наводнению в столице из-за сильных ливней, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сильные дожди, идущие почти каждый день в течение последних недель, неоднократно вызывали подтопление городских улиц и многочасовые автомобильные пробки на дорогах Бангкока
.
Так, в понедельник в нескольких районах города после многочасового ливня вода стояла на уровне 20 сантиметров в наиболее мелких местах и до полуметра в глубоких. Во вторник была залита территория крупнейшего в стране Касетсатского университета. Дороги выглядели как небольшие реки, по которым, гоня волну, передвигались университетские открытые автобусы.
"Сезонные дожди — дело для Бангкока обычное, они идут каждый год во время влажного сезона с мая по октябрь", — объяснил инженер отдела систем водоснабжения и ливневой канализации администрации бангкокского района Пхаятхай, назвавшийся именем Суват.
Под его руководством проводятся экстренные работы по очистке ливневой канализации. Небольшие экскаваторы поднимают и откладывают в сторону по очереди железобетонные плиты с отверстиями, которые закрывают траншеи ливневки. Затем вместе с рабочими, которые помогают загружать ковш с помощью лопат, машины вычищают из бетонированной траншеи нанесенный туда водой мусор.
Губернатор Бангкока Чатчат Ситтхипхан рассказал местным СМИ о том, что в ближайшее время столицы достигнет вода из расположенной в 150 километрах на северо-восток от города водохранилища в провинции Лопбури, которое переполнено. Чиновник ведет переговоры с департаментом ирригации Таиланда о перенаправлении потока по системе каналов и местным рекам на другие территории.
Дело в том, что ландшафт центрального Таиланда таков, что из-за постепенного понижения высоты над уровнем моря от Коратского нагорья к Бангкоку вода, скопившаяся в водохранилищах в сезон дождей, при их перегрузке устремляется к столице.
По прогнозам таиландского Бюро погоды, в в среду и в четверг ливни продолжатся.