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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/svo-1821599187.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
Украинские войска за четыре часа выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T07:30
2022-10-05T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска за четыре часа выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В 03.25 ВСУ открыли огонь по Макеевке, применив два снаряда такого же калибра.В отдельном посте уточняется, что атака на Горловку произошла в 06.40. Киев выпустил четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
макеевка
горловка
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в мире, донецк (днр), макеевка, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
07:30 05.10.2022 (обновлено: 09:36 05.10.2022)
 
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

© Фото очевидцаПоследствия обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ. 5 октября 2022
Последствия обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ. 5 октября 2022
© Фото очевидца
Последствия обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ. 5 октября 2022
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ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска за четыре часа выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 03.09 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — отмечается в публикации.
В 03.25 ВСУ открыли огонь по Макеевке, применив два снаряда такого же калибра.
В отдельном посте уточняется, что атака на Горловку произошла в 06.40. Киев выпустил четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссия
 
 
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