https://ria.ru/20221005/svo-1821599187.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

Украинские войска за четыре часа выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:30

2022-10-05T07:30

2022-10-05T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска за четыре часа выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В 03.25 ВСУ открыли огонь по Макеевке, применив два снаряда такого же калибра.В отдельном посте уточняется, что атака на Горловку произошла в 06.40. Киев выпустил четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

донецкая народная республика

россия

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в мире, донецк (днр), макеевка, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, россия