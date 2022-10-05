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Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС
Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС - РИА Новости, 05.10.2022
Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС
Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T04:03
2022-10-05T04:03
2022-10-05T04:07
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В последнее время в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию", — отметил Рогов.По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды."Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — подчеркнул Рогов.
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в мире, владимир рогов, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Киев, Запорожская область
04:03 05.10.2022 (обновлено: 04:07 05.10.2022)
Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ДнепроГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В последнее время в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию", — отметил Рогов.
По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
"Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — подчеркнул Рогов.