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Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС

Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС - РИА Новости, 05.10.2022

Рогов заявил о возможной подготовке Киева к провокации на ДнепроГЭС

Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T04:03

2022-10-05T04:03

2022-10-05T04:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В последнее время в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию", — отметил Рогов.По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды."Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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