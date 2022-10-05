https://ria.ru/20221005/svo-1821589204.html

Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел

Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел - РИА Новости, 05.10.2022

Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел

Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:44

2022-10-05T01:44

2022-10-05T02:37

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"."Контрнаступления (украинских войск. — Прим. ред.) все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — отметил Стремоусов.Он добавил, что Херсонская область — это территория Российской Федерации, и российская армия никуда оттуда не уйдет.Стремоусов подчеркнул, что сейчас в приграничной зоне идут военные действия, но российские военнослужащие сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника.Вчера он сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По словам Стремоусова, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор. Позднее он заявил о пресечении попыток продвижения ВСУ.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221005/svo-1821588884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика