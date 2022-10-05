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Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/svo-1821589204.html
Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел
Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел - РИА Новости, 05.10.2022
Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел
Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:44
2022-10-05T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"."Контрнаступления (украинских войск. — Прим. ред.) все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — отметил Стремоусов.Он добавил, что Херсонская область — это территория Российской Федерации, и российская армия никуда оттуда не уйдет.Стремоусов подчеркнул, что сейчас в приграничной зоне идут военные действия, но российские военнослужащие сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника.Вчера он сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По словам Стремоусова, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор. Позднее он заявил о пресечении попыток продвижения ВСУ.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221005/svo-1821588884.html
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херсонская область
донецкая народная республика
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
01:44 05.10.2022 (обновлено: 02:37 05.10.2022)
 
Стремоусов пообещал "отбросить" ВСУ из занятых ими херсонских сел

Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
"Контрнаступления (украинских войск. — Прим. ред.) все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — отметил Стремоусов.
Он добавил, что Херсонская область — это территория Российской Федерации, и российская армия никуда оттуда не уйдет.
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Стремоусов подчеркнул, что сейчас в приграничной зоне идут военные действия, но российские военнослужащие сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника.

"До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации", — заключил Стремоусов.

Вчера он сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По словам Стремоусова, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор. Позднее он заявил о пресечении попыток продвижения ВСУ.
Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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