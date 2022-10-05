https://ria.ru/20221005/svo-1821588884.html
Экс-аналитик Пентагона рассказала, что дают России новые регионы
Экс-аналитик Пентагона рассказала, что дают России новые регионы - РИА Новости, 05.10.2022
Экс-аналитик Пентагона рассказала, что дают России новые регионы
Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:37
2022-10-05T01:37
2022-10-05T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски."У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция. <...> Это главное изменение, которое по сути произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах", — пояснила она.По оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.Кроме того, по ее словам, Запад поддерживает ту власть на Украине, которая "изгнала большинство политических партий и всех, критиковавших Киев".Квятковски полагает, что продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью украинских властей при поддержке США и НАТО, а платить за это придется американским налогоплательщикам.При этом она указывает, что отсутствие доступной информации о реальной ситуации на поле боя и невозможность вести свободную дискуссию о ситуации на Украине не дает возможность сформировать полноценное представление о текущем положении вещей ни на Западе, ни в украинском обществе. В то же время, приоритетная цель заинтересованных в продолжении военных действий сторон заключается в оправдании НАТО и сохранении экономической и военной зависимости от Европы и от США.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии этих регионов в состав России. Вчера Госдума единогласно ратифицировала договоры и одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации.
https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, сша, украина, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
01:37 05.10.2022 (обновлено: 06:53 05.10.2022)
Экс-аналитик Пентагона рассказала, что дают России новые регионы
Экс-аналитик Пентагона: включение новых регионов в состав России способствует их обороне
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
"У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция. <...> Это главное изменение, которое по сути произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах", — пояснила она.
По оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.
"То, чему мы (США. — Прим. ред.) сопротивляемся — это состоявшееся голосование русскоговорящего населения о присоединении к России", — сказала эксперт, отметив, что это "очевидная цель" для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.
Кроме того, по ее словам, Запад поддерживает ту власть на Украине, которая "изгнала большинство политических партий и всех, критиковавших Киев".
"Я вижу развитие народного давления за дипломатию и политическое урегулирование. Это политическая проблема, которая требует политического, а не военного решения. <...> Очевидно, что политическое руководство Украины и США стремится к продолжению сражений и вливает миллиарды долларов военной помощи в украинское правительство и вооруженные силы", — добавила эксперт.
Квятковски полагает, что продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью украинских властей при поддержке США и НАТО
, а платить за это придется американским налогоплательщикам.
При этом она указывает, что отсутствие доступной информации о реальной ситуации на поле боя и невозможность вести свободную дискуссию о ситуации на Украине не дает возможность сформировать полноценное представление о текущем положении вещей ни на Западе, ни в украинском обществе. В то же время, приоритетная цель заинтересованных в продолжении военных действий сторон заключается в оправдании НАТО и сохранении экономической и военной зависимости от Европы
и от США.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии этих регионов в состав России. Вчера Госдума единогласно ратифицировала договоры и одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации.