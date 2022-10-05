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Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел

Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел - РИА Новости, 05.10.2022

Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:19

2022-10-05T01:19

2022-10-05T01:20

специальная военная операция на украине

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кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел украинских войск.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Стремоусов призвал население области не паниковать и заявил, что информация о взятии украинскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе Берислава, не соответствует действительности.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика