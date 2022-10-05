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Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/svo-1821588551.html
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел - РИА Новости, 05.10.2022
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:19
2022-10-05T01:20
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел украинских войск.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Стремоусов призвал население области не паниковать и заявил, что информация о взятии украинскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе Берислава, не соответствует действительности.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
01:19 05.10.2022 (обновлено: 01:20 05.10.2022)
 
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сообщил, что попал под обстрел

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел украинских войск.
Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
"Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в двухстах метрах от меня прилетели - непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Стремоусов призвал население области не паниковать и заявил, что информация о взятии украинскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе Берислава, не соответствует действительности.
"Ситуация находится под контролем", - подчеркнул он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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