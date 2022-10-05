01:19 05.10.2022 (обновлено: 01:20 05.10.2022)
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сообщил, что попал под обстрел
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел украинских войск.
Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
"Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в двухстах метрах от меня прилетели - непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Стремоусов призвал население области не паниковать и заявил, что информация о взятии украинскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе Берислава, не соответствует действительности.
"Ситуация находится под контролем", - подчеркнул он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.