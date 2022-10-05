https://ria.ru/20221005/svo-1821585952.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 05.10.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке в Херсонской области сработала ПВО, прозвучало около 15 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрация города. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T00:19

2022-10-05T00:19

2022-10-05T00:25

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области сработала ПВО, прозвучало около 15 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрация города.Вчера замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор. Позднее он заявил о пресечении попыток продвижения ВСУ.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область