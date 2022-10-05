https://ria.ru/20221005/svo-1821585952.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 05.10.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке в Херсонской области сработала ПВО, прозвучало около 15 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрация города. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T00:19
2022-10-05T00:19
2022-10-05T00:25
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области сработала ПВО, прозвучало около 15 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрация города.Вчера замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор. Позднее он заявил о пресечении попыток продвижения ВСУ.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
00:19 05.10.2022 (обновлено: 00:25 05.10.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
Администрация Новой Каховки сообщило о работе ПВО, прозвучало около 15 взрывов