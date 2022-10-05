https://ria.ru/20221005/sudya-1821756610.html

Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда

Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда - РИА Новости, 05.10.2022

Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда

Украинский судья Богдан Львов, у которого обнаружен российский паспорт, отчислен из штата Верховного суда, сообщили в среду в ВС Украины. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:46

2022-10-05T16:46

2022-10-05T17:07

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Украинский судья Богдан Львов, у которого обнаружен российский паспорт, отчислен из штата Верховного суда, сообщили в среду в ВС Украины.Ранее Верховный суд Украины сообщил, что Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова. Однако на заседании ВС Украины не смог отстранить его от должности председателя Кассационного хозяйственного суда (входит в состав ВС Украины - ред.), не хватило одного голоса."Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного суда. Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.По информации суда, Львов отчислен на основании информации Службы безопасности Украины о наличии российского гражданства.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, верховный суд украины, украина, в мире, россия, служба безопасности украины