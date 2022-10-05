16:46 05.10.2022 (обновлено: 17:07 05.10.2022)
Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда
Украинского судью, у которого нашли гражданство России, отчислили из штата Верховного суда
Резиденция Верховного суда Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Украинский судья Богдан Львов, у которого обнаружен российский паспорт, отчислен из штата Верховного суда, сообщили в среду в ВС Украины.
Ранее Верховный суд Украины сообщил, что Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова. Однако на заседании ВС Украины не смог отстранить его от должности председателя Кассационного хозяйственного суда (входит в состав ВС Украины - ред.), не хватило одного голоса.
6 сентября, 14:21В Раде предложили увольнять за поддержку России
"Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного суда. Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
По информации суда, Львов отчислен на основании информации Службы безопасности Украины о наличии российского гражданства.
"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые… Верховный суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока их не опровергнут в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - отметили в суде.