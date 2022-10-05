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Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда - РИА Новости, 05.10.2022
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Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда
Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда - РИА Новости, 05.10.2022
Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда
Украинский судья Богдан Львов, у которого обнаружен российский паспорт, отчислен из штата Верховного суда, сообщили в среду в ВС Украины. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:46
2022-10-05T17:07
вооруженные силы украины
верховный суд украины
украина
в мире
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Украинский судья Богдан Львов, у которого обнаружен российский паспорт, отчислен из штата Верховного суда, сообщили в среду в ВС Украины.Ранее Верховный суд Украины сообщил, что Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова. Однако на заседании ВС Украины не смог отстранить его от должности председателя Кассационного хозяйственного суда (входит в состав ВС Украины - ред.), не хватило одного голоса."Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного суда. Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.По информации суда, Львов отчислен на основании информации Службы безопасности Украины о наличии российского гражданства.
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вооруженные силы украины, верховный суд украины, украина, в мире, россия, служба безопасности украины
Вооруженные силы Украины, Верховный суд Украины, Украина, В мире, Россия, Служба безопасности Украины
16:46 05.10.2022 (обновлено: 17:07 05.10.2022)
 
Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда

Украинского судью, у которого нашли гражданство России, отчислили из штата Верховного суда

© Фото : Верховный суд УкраиныРезиденция Верховного суда Украины
Резиденция Верховного суда Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Верховный суд Украины
Резиденция Верховного суда Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Украинский судья Богдан Львов, у которого обнаружен российский паспорт, отчислен из штата Верховного суда, сообщили в среду в ВС Украины.
Ранее Верховный суд Украины сообщил, что Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова. Однако на заседании ВС Украины не смог отстранить его от должности председателя Кассационного хозяйственного суда (входит в состав ВС Украины - ред.), не хватило одного голоса.
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"Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного суда. Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
По информации суда, Львов отчислен на основании информации Службы безопасности Украины о наличии российского гражданства.
"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые… Верховный суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока их не опровергнут в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - отметили в суде.
 
Вооруженные силы УкраиныВерховный суд УкраиныУкраинаВ миреРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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