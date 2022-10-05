https://ria.ru/20221005/sud-1821605702.html

Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского

Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского - РИА Новости, 05.10.2022

Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского

Суд в Кемерово установил вину совладельца ТЦ "Зимняя вишня" в даче взятки при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", следует из текста приговора,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:58

2022-10-05T08:58

2022-10-05T09:05

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Суд в Кемерово установил вину совладельца ТЦ "Зимняя вишня" в даче взятки при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", следует из текста приговора, оглашаемого в Центральном районном суде Кемерово, передает корреспондент РИА Новости."Суд установил: Вишневский совершил преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах: с 2013-14 год Вишневский являлся генеральным директором, фактически руководил застройщиком - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", при посредничестве Ефимкина передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой, Комкову и Чередниченко за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", – сказал судья.Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В СИЗО Кемерово его доставили 14 апреля 2020 года. Уголовное дело в отношении Вишневского поступило в суд 28 сентября 2020 года, рассмотрение дела по существу началось 26 ноября того же года.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что "семь миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа, сторона защиты в свою очередь попросила о смягчения наказания в порядке ст. 164 Уголовного кодекса.Выступая с последним словом в понедельник, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнованияВсего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово уже вынесли обвинительные приговоры. Двенадцать фигурантов получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Дело Вишневского, а также дело экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева рассматривает Центральный районный суд Кемерово.

https://ria.ru/20220928/vishnevskiy-1819971792.html

https://ria.ru/20211224/prigovory-1765285714.html

кемерово

кемеровская область

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Дарья Буймова

происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)