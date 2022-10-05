Рейтинг@Mail.ru
Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/sud-1821605702.html
Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского
Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского - РИА Новости, 05.10.2022
Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского
Суд в Кемерово установил вину совладельца ТЦ "Зимняя вишня" в даче взятки при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", следует из текста приговора,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:58
2022-10-05T09:05
происшествия
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569092506_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55976b1fbac0cacb358eeaba75286c76.jpg
КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Суд в Кемерово установил вину совладельца ТЦ "Зимняя вишня" в даче взятки при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", следует из текста приговора, оглашаемого в Центральном районном суде Кемерово, передает корреспондент РИА Новости."Суд установил: Вишневский совершил преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах: с 2013-14 год Вишневский являлся генеральным директором, фактически руководил застройщиком - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", при посредничестве Ефимкина передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой, Комкову и Чередниченко за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", – сказал судья.Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В СИЗО Кемерово его доставили 14 апреля 2020 года. Уголовное дело в отношении Вишневского поступило в суд 28 сентября 2020 года, рассмотрение дела по существу началось 26 ноября того же года.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что "семь миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа, сторона защиты в свою очередь попросила о смягчения наказания в порядке ст. 164 Уголовного кодекса.Выступая с последним словом в понедельник, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнованияВсего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово уже вынесли обвинительные приговоры. Двенадцать фигурантов получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Дело Вишневского, а также дело экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева рассматривает Центральный районный суд Кемерово.
https://ria.ru/20220928/vishnevskiy-1819971792.html
https://ria.ru/20211224/prigovory-1765285714.html
кемерово
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569092506_287:0:1247:720_1920x0_80_0_0_2e5d8115bafabdecec22b6d3084b4e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Пожар в торговом центре в Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:58 05.10.2022 (обновлено: 09:05 05.10.2022)
 
Суд в Кемерово установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского

Суд установил вину совладельца "Зимней вишни" Вишневского в даче взятки при реконструкции

© СК РФ / Перейти в медиабанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Перейти в медиабанк
Совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Суд в Кемерово установил вину совладельца ТЦ "Зимняя вишня" в даче взятки при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", следует из текста приговора, оглашаемого в Центральном районном суде Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд установил: Вишневский совершил преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах: с 2013-14 год Вишневский являлся генеральным директором, фактически руководил застройщиком - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", при посредничестве Ефимкина передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой, Комкову и Чередниченко за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", – сказал судья.
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:38
Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки
Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В СИЗО Кемерово его доставили 14 апреля 2020 года. Уголовное дело в отношении Вишневского поступило в суд 28 сентября 2020 года, рассмотрение дела по существу началось 26 ноября того же года.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что "семь миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".
Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа, сторона защиты в свою очередь попросила о смягчения наказания в порядке ст. 164 Уголовного кодекса.
Выступая с последним словом в понедельник, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнования
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово уже вынесли обвинительные приговоры. Двенадцать фигурантов получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Дело Вишневского, а также дело экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева рассматривает Центральный районный суд Кемерово.
Бывший директор ООО ИСК Ресурс Никита Чередниченко, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, во время оглашения приговора в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 11:00
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
 
ПроисшествияКемеровоПожар в торговом центре в КемеровоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала