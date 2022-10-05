https://ria.ru/20221005/stremousov-1821754970.html

Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области

Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022

Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области

Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:43

2022-10-05T16:43

2022-10-05T16:57

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кирилл стремоусов

херсонская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в среду Стремоусов говорил, что украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр"."(Российские военные - ред.) на самом деле сегодня просто отошли на безопасное место, заняли те рубежи, которые были приготовлены заранее, тем самым сузив как раз линию фронта и подготовившись к ответному удару... Поверьте, все эти территории будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей. И поверьте, это все будет уже в ближайшее время", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221005/srazhenie-1821703035.html

херсонская область

одесская область

украина

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Владимир Лаврентьев

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , одесская область, украина