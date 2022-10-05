https://ria.ru/20221005/stremousov-1821754970.html
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области
Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:43
2022-10-05T16:43
2022-10-05T16:57
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
одесская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в среду Стремоусов говорил, что украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр"."(Российские военные - ред.) на самом деле сегодня просто отошли на безопасное место, заняли те рубежи, которые были приготовлены заранее, тем самым сузив как раз линию фронта и подготовившись к ответному удару... Поверьте, все эти территории будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей. И поверьте, это все будет уже в ближайшее время", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221005/srazhenie-1821703035.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , одесская область, украина
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Одесская область, Украина
16:43 05.10.2022 (обновлено: 16:57 05.10.2022)
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области
Стремоусов: все занятые ВСУ населенные пункты в Херсонской области будут освобождены