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Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области
Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:43
2022-10-05T16:57
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
одесская область
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в среду Стремоусов говорил, что украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр"."(Российские военные - ред.) на самом деле сегодня просто отошли на безопасное место, заняли те рубежи, которые были приготовлены заранее, тем самым сузив как раз линию фронта и подготовившись к ответному удару... Поверьте, все эти территории будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей. И поверьте, это все будет уже в ближайшее время", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , одесская область, украина
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Одесская область, Украина
16:43 05.10.2022 (обновлено: 16:57 05.10.2022)
 
Стремоусов пообещал освободить занятые ВСУ территории в Херсонской области

Стремоусов: все занятые ВСУ населенные пункты в Херсонской области будут освобождены

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее в среду Стремоусов говорил, что украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр".
"(Российские военные - ред.) на самом деле сегодня просто отошли на безопасное место, заняли те рубежи, которые были приготовлены заранее, тем самым сузив как раз линию фронта и подготовившись к ответному удару... Поверьте, все эти территории будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей. И поверьте, это все будет уже в ближайшее время", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
14:31Специальная военная операция на Украине
США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонская областьОдесская областьУкраина
 
 
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