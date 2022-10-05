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Российские силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы под Николаевом
Российские силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы под Николаевом - РИА Новости, 05.10.2022
Российские силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы под Николаевом
Российская армия в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:01
2022-10-05T15:01
2022-10-05T16:16
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская армия в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США, говорится в сообщении Минобороны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире
15:01 05.10.2022 (обновлено: 16:16 05.10.2022)
Российские силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы под Николаевом
Минобороны: российские силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы под Николаевом