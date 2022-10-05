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США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России - РИА Новости, 05.10.2022
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России
США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:58
2022-10-05T17:58
2022-10-05T18:14
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года, следует из опубликованных в среду данных американского бюро статистики.В июле объем импорта составлял 484,8 миллиона долларов.При этом экспорт товаров из США в РФ сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ - на 1,3 миллиарда долларов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, в мире, импорт, экспорт
Экономика, США, Россия, В мире, Импорт, Экспорт
17:58 05.10.2022 (обновлено: 18:14 05.10.2022)
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России до 522,1 миллиона долларов
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года, следует из опубликованных в среду данных американского бюро статистики.
В июле объем импорта составлял 484,8 миллиона долларов.
При этом экспорт товаров из США в РФ сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.
Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ - на 1,3 миллиарда долларов.