Рейтинг@Mail.ru
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/ssha-1821786444.html
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России - РИА Новости, 05.10.2022
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России
США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:58
2022-10-05T18:14
экономика
сша
россия
в мире
импорт
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_0:344:3029:2047_1920x0_80_0_0_78aca6d39e879985cc1aa9883ebbabc7.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года, следует из опубликованных в среду данных американского бюро статистики.В июле объем импорта составлял 484,8 миллиона долларов.При этом экспорт товаров из США в РФ сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ - на 1,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_58027373030d32223ae857d44051b73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, в мире, импорт, экспорт
Экономика, США, Россия, В мире, Импорт, Экспорт
17:58 05.10.2022 (обновлено: 18:14 05.10.2022)
 
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России

США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России до 522,1 миллиона долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года, следует из опубликованных в среду данных американского бюро статистики.
В июле объем импорта составлял 484,8 миллиона долларов.
При этом экспорт товаров из США в РФ сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.
Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ - на 1,3 миллиарда долларов.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 17:53
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
 
ЭкономикаСШАРоссияВ миреИмпортЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала