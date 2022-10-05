https://ria.ru/20221005/ssha-1821786444.html

США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России

США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России - РИА Новости, 05.10.2022

США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России

США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:58

2022-10-05T17:58

2022-10-05T18:14

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импорт

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года, следует из опубликованных в среду данных американского бюро статистики.В июле объем импорта составлял 484,8 миллиона долларов.При этом экспорт товаров из США в РФ сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ - на 1,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, в мире, импорт, экспорт