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"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену - РИА Новости, 05.10.2022
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"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену
"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену - РИА Новости, 05.10.2022
"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену
Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на новость о намерении ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:49
2022-10-05T16:33
политика
джо байден
майкл макфол
россия
саудовская аравия
сша
опек
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на новость о намерении ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти.Ранее обозреватель американской газеты The Hill Саймон Хендерсон заявил, что Москва и Эр-Рияд нанесут болезненный удар по президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в случае принятия такого решения. По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку может помешать демократам на промежуточных выборах в конгресс. Они состоятся в следующем месяце.Как сообщила Financial Times, Россия, Саудовская Аравия и другие государства ОПЕК+ хотят значительно снизить добычу нефти для поддержания цен. По информации издания, страны могут уменьшить темпы производства энергоресурса на более чем миллион баррелей в сутки.При этом агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на два миллиона баррелей в сутки.
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политика, джо байден, майкл макфол, россия, саудовская аравия, сша, опек
Политика, Джо Байден, Майкл Макфол, Россия, Саудовская Аравия, США, ОПЕК
15:49 05.10.2022 (обновлено: 16:33 05.10.2022)
 
"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену

Экс-посол США Макфол назвал недружелюбным шагом планы России и ОПЕК сократить добычу нефти

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на новость о намерении ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти.
"Вау. Очень недружелюбно. Саудовская Аравия и Россия планируют резкое сокращение добычи вопреки США", — написал он в Twitter.
Ранее обозреватель американской газеты The Hill Саймон Хендерсон заявил, что Москва и Эр-Рияд нанесут болезненный удар по президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в случае принятия такого решения. По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку может помешать демократам на промежуточных выборах в конгресс. Они состоятся в следующем месяце.
Как сообщила Financial Times, Россия, Саудовская Аравия и другие государства ОПЕК+ хотят значительно снизить добычу нефти для поддержания цен. По информации издания, страны могут уменьшить темпы производства энергоресурса на более чем миллион баррелей в сутки.
При этом агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на два миллиона баррелей в сутки.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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ПолитикаДжо БайденМайкл МакфолРоссияСаудовская АравияСШАОПЕК
 
 
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