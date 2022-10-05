15:49 05.10.2022 (обновлено: 16:33 05.10.2022)
"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену
Экс-посол США Макфол назвал недружелюбным шагом планы России и ОПЕК сократить добычу нефти
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на новость о намерении ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти.
"Вау. Очень недружелюбно. Саудовская Аравия и Россия планируют резкое сокращение добычи вопреки США", — написал он в Twitter.
Ранее обозреватель американской газеты The Hill Саймон Хендерсон заявил, что Москва и Эр-Рияд нанесут болезненный удар по президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в случае принятия такого решения. По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку может помешать демократам на промежуточных выборах в конгресс. Они состоятся в следующем месяце.
Как сообщила Financial Times, Россия, Саудовская Аравия и другие государства ОПЕК+ хотят значительно снизить добычу нефти для поддержания цен. По информации издания, страны могут уменьшить темпы производства энергоресурса на более чем миллион баррелей в сутки.
При этом агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на два миллиона баррелей в сутки.