https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html

"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену

"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену - РИА Новости, 05.10.2022

"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену

Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на новость о намерении ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:49

2022-10-05T15:49

2022-10-05T16:33

политика

джо байден

майкл макфол

россия

саудовская аравия

сша

опек

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на новость о намерении ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти.Ранее обозреватель американской газеты The Hill Саймон Хендерсон заявил, что Москва и Эр-Рияд нанесут болезненный удар по президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в случае принятия такого решения. По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку может помешать демократам на промежуточных выборах в конгресс. Они состоятся в следующем месяце.Как сообщила Financial Times, Россия, Саудовская Аравия и другие государства ОПЕК+ хотят значительно снизить добычу нефти для поддержания цен. По информации издания, страны могут уменьшить темпы производства энергоресурса на более чем миллион баррелей в сутки.При этом агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на два миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20221005/kontrudar-1821592877.html

россия

саудовская аравия

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, майкл макфол, россия, саудовская аравия, сша, опек