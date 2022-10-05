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Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев
Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев
Россия не может допустить, чтобы доктрина США, основанная на неограниченном эгоизме, вела к страданию всего человечества, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:31
2022-10-05T10:41
николай патрушев
россия
сша
севастополь
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Россия не может допустить, чтобы доктрина США, основанная на неограниченном эгоизме, вела к страданию всего человечества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В США миллионы людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах, подсчет голосов меняется в зависимости от политической конъюнктуры, и это не демократия, а чистой воды фикция, отметил Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Однако США считают, что имеют право распространять подобную демократию по всему миру, навязывая собственное понимание модели организации жизни общества. Для этого используются любые методы, в том числе военные, игнорируются принципы международного права, обычаи, культура и безопасность других народов", - отметил Патрушев."Доктрина Вашингтона, основанная на неограниченном эгоизме, в итоге ведет к страданию всего человечества. Развития истории по такому сценарию Россия допустить не может", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221005/ukraina-1821618850.html
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николай патрушев, россия, сша, севастополь, в мире
Николай Патрушев, Россия, США, Севастополь, В мире
10:31 05.10.2022 (обновлено: 10:41 05.10.2022)
 
Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что Россия не может допустить, чтобы человечество страдало из-за США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкXVIII заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Россия не может допустить, чтобы доктрина США, основанная на неограниченном эгоизме, вела к страданию всего человечества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В США миллионы людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах, подсчет голосов меняется в зависимости от политической конъюнктуры, и это не демократия, а чистой воды фикция, отметил Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:07
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
"Однако США считают, что имеют право распространять подобную демократию по всему миру, навязывая собственное понимание модели организации жизни общества. Для этого используются любые методы, в том числе военные, игнорируются принципы международного права, обычаи, культура и безопасность других народов", - отметил Патрушев.
"Доктрина Вашингтона, основанная на неограниченном эгоизме, в итоге ведет к страданию всего человечества. Развития истории по такому сценарию Россия допустить не может", - подчеркнул он.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
06:42
Посол России в Вашингтоне прокомментировал поставки США вооружений Украине
 
Николай ПатрушевРоссияСШАСевастопольВ мире
 
 
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