10:31 05.10.2022 (обновлено: 10:41 05.10.2022)
Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев
Патрушев заявил, что Россия не может допустить, чтобы человечество страдало из-за США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкXVIII заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Россия не может допустить, чтобы доктрина США, основанная на неограниченном эгоизме, вела к страданию всего человечества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В США миллионы людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах, подсчет голосов меняется в зависимости от политической конъюнктуры, и это не демократия, а чистой воды фикция, отметил Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
"Однако США считают, что имеют право распространять подобную демократию по всему миру, навязывая собственное понимание модели организации жизни общества. Для этого используются любые методы, в том числе военные, игнорируются принципы международного права, обычаи, культура и безопасность других народов", - отметил Патрушев.
"Доктрина Вашингтона, основанная на неограниченном эгоизме, в итоге ведет к страданию всего человечества. Развития истории по такому сценарию Россия допустить не может", - подчеркнул он.