https://ria.ru/20221005/ssha-1821624289.html

Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев

Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев

Россия не может допустить, чтобы доктрина США, основанная на неограниченном эгоизме, вела к страданию всего человечества, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:31

2022-10-05T10:31

2022-10-05T10:41

николай патрушев

россия

сша

севастополь

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Россия не может допустить, чтобы доктрина США, основанная на неограниченном эгоизме, вела к страданию всего человечества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В США миллионы людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах, подсчет голосов меняется в зависимости от политической конъюнктуры, и это не демократия, а чистой воды фикция, отметил Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Однако США считают, что имеют право распространять подобную демократию по всему миру, навязывая собственное понимание модели организации жизни общества. Для этого используются любые методы, в том числе военные, игнорируются принципы международного права, обычаи, культура и безопасность других народов", - отметил Патрушев."Доктрина Вашингтона, основанная на неограниченном эгоизме, в итоге ведет к страданию всего человечества. Развития истории по такому сценарию Россия допустить не может", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221005/ukraina-1821618850.html

https://ria.ru/20221005/ssha-1821596927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, россия, сша, севастополь, в мире