https://ria.ru/20221005/ssha-1821618499.html

Захарова поиронизировала над государственным долгом США

Захарова поиронизировала над государственным долгом США - РИА Новости, 05.10.2022

Захарова поиронизировала над государственным долгом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над госдолгом США, который превысил 31 триллион долларов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:03

2022-10-05T10:03

2022-10-05T12:06

мария захарова

сша

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над госдолгом США, который превысил 31 триллион долларов."Реальный показатель "исключительности", — написала она в Telegram-канале.Накануне стало известно, что государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги перед другими странами составляют почти семь триллионов долларов.При этом в условиях растущих ставок, обслуживание таких заимствований требует все больших расходов.

https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, сша, россия, в мире