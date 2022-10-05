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Захарова поиронизировала над государственным долгом США - РИА Новости, 05.10.2022
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Захарова поиронизировала над государственным долгом США
Захарова поиронизировала над государственным долгом США - РИА Новости, 05.10.2022
Захарова поиронизировала над государственным долгом США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над госдолгом США, который превысил 31 триллион долларов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:03
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мария захарова
сша
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над госдолгом США, который превысил 31 триллион долларов."Реальный показатель "исключительности", — написала она в Telegram-канале.Накануне стало известно, что государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги перед другими странами составляют почти семь триллионов долларов.При этом в условиях растущих ставок, обслуживание таких заимствований требует все больших расходов.
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мария захарова, сша, россия, в мире
Мария Захарова, США, Россия, В мире
10:03 05.10.2022 (обновлено: 12:06 05.10.2022)
 
Захарова поиронизировала над государственным долгом США

Захарова назвала объем госдолга США реальным показателем исключительности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над госдолгом США, который превысил 31 триллион долларов.
"Реальный показатель "исключительности", — написала она в Telegram-канале.
Накануне стало известно, что государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги перед другими странами составляют почти семь триллионов долларов.
При этом в условиях растущих ставок, обслуживание таких заимствований требует все больших расходов.
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