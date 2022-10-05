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Посол России в Вашингтоне прокомментировал поставки США вооружений Украине - РИА Новости, 05.10.2022
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Посол России в Вашингтоне прокомментировал поставки США вооружений Украине
Посол России в Вашингтоне прокомментировал поставки США вооружений Украине - РИА Новости, 05.10.2022
Посол России в Вашингтоне прокомментировал поставки США вооружений Украине
Решение Белого дома продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет США в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T06:42
2022-10-05T12:09
в мире
анатолий антонов
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Решение Белого дома продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет США в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице дипмиссии в Facebook*.Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают вооружать Украину. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, анатолий антонов, джо байден, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Анатолий Антонов, Джо Байден, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
06:42 05.10.2022 (обновлено: 12:09 05.10.2022)
 
Посол России в Вашингтоне прокомментировал поставки США вооружений Украине

Посол Антонов заявил о закреплении Вашингтона в статусе участника конфликта на Украине

© AFP 2022 / Mandel NganПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Решение Белого дома продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет США в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице дипмиссии в Facebook*.

"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", — говорится в комментарии дипломата.

Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают вооружать Украину. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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США испытывают Россию на прочность, заявил Антонов
 
В миреАнатолий АнтоновДжо БайденУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
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