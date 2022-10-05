https://ria.ru/20221005/ssha-1821590964.html

Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией

Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией - РИА Новости, 05.10.2022

Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:18

2022-10-05T02:18

2022-10-05T02:53

россия

белоруссия

в мире

джо байден

сша

мвф

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, говорится в опубликованном сообщении Белого дома.Согласно информации на сайте Конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии"."Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения", — следует из описания закона.SDR — это международный резервный актив, который поддерживается МВФ. Инструмент основан на взносах государств-членов валютного фонда. Его участники могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821309717.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, в мире, джо байден, сша, мвф, конгресс сша