02:18 05.10.2022 (обновлено: 02:53 05.10.2022)
Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией
Байден запретил минфину США обмениваться специальными правами заимствования с Россией
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, говорится в опубликованном сообщении Белого дома.
"В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии", — указано в документе.
Согласно информации на сайте Конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии".
"Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения", — следует из описания закона.
SDR — это международный резервный актив, который поддерживается МВФ. Инструмент основан на взносах государств-членов валютного фонда. Его участники могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.