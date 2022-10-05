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Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией - РИА Новости, 05.10.2022
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Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией
Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией - РИА Новости, 05.10.2022
Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией
Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T02:18
2022-10-05T02:53
россия
белоруссия
в мире
джо байден
сша
мвф
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, говорится в опубликованном сообщении Белого дома.Согласно информации на сайте Конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии"."Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения", — следует из описания закона.SDR — это международный резервный актив, который поддерживается МВФ. Инструмент основан на взносах государств-членов валютного фонда. Его участники могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.
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россия, белоруссия, в мире, джо байден, сша, мвф, конгресс сша
Россия, Белоруссия, В мире, Джо Байден, США, МВФ, Конгресс США
02:18 05.10.2022 (обновлено: 02:53 05.10.2022)
 
Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией

Байден запретил минфину США обмениваться специальными правами заимствования с Россией

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

"В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии", — указано в документе.

Согласно информации на сайте Конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии".
"Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения", — следует из описания закона.
SDR — это международный резервный актив, который поддерживается МВФ. Инструмент основан на взносах государств-членов валютного фонда. Его участники могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.
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